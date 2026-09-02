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Системы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника
Собянин: Системы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника
Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В настоящее время специалисты экстренных служб проводят необходимые работы на месте падения обломков сбитых дронов, сообщил Собянин в Max.
Дополнительная информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле силы противовоздушной обороны сбили три летевших на Москву беспилотника.
В тот же день военные перехватили еще пять направлявшихся к столичному региону дронов.
Неделей ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти вражеских аппаратов.