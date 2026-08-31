В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Российская ПВО за день уничтожила почти 200 украинских беспилотников
Минобороны: Силы ПВО уничтожили 180 украинских БПЛА за день
Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку, ликвидировав 180 вражеских аппаратов самолетного типа в небе над несколькими областями и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.
В период с 8.00 до 20.00 по московскому времени военные пресекли попытки нанесения ударов по объектам на территории страны, сообщило Минобороны в Max.
Вражеские дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской областями.
Кроме того, аппараты противника ликвидировали в воздушном пространстве Московского региона и Республики Крым. Часть беспилотников была успешно уничтожена над акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 августа российские военные ликвидировали 269 украинских беспилотников над несколькими регионами страны.
17 августа дежурные расчеты ПВО отразили массовый запуск 316 дронов. 15 августа системы противовоздушной обороны перехватили 180 вражеских летательных аппаратов.