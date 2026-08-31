Банк России решил изменить день вступления в силу новой ключевой ставки

Tекст: Денис Тельманов

Согласно проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, обновленная ставка будет применяться со среды, а не с понедельника, как это происходило ранее, передает ТАСС.

Заседания совета директоров Центробанка, посвященные ключевой ставке, продолжат проходить по пятницам. Изменения связаны со стремлением регулятора оптимизировать процесс усреднения обязательных резервов.

«Для более гибкого установления графика периода усреднения обязательных резервов (ПУ) Банк России подготовил изменения в положение об обязательных резервах, позволяющие более гибко устанавливать периоды усреднения обязательных резервов», – отмечается в документе.

Нововведение позволит синхронизировать начало действия ставки с расчетами по недельным аукционам и стартом нового периода усреднения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Банк России опустил ключевую ставку до 14% годовых.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила о повышении ожиданий по траектории данного показателя.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил об отказе от фиксированного шага изменения ставки.