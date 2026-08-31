В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Камышина
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об отставке Александра Камышина, который занимал пост советника по стратегическим вопросам последние два года.
Владимир Зеленский освободил от должности своего советника по стратегическим вопросам Александра Камышина, передает РИА «Новости».
«Завершаю работу на позиции советника по стратегическим вопросам. За эти два года наша оборонка стала стратегической отраслью внутри страны и начала интегрироваться в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США», – написал Камышин в своем Telegram-канале.
Причины отставки в официальном документе не уточняются. Сам бывший советник также не раскрыл подробностей своего ухода.
Ранее Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности посла на территории Соединенных Штатов Ольгу Стефанишину.
Осенью 2024 года Александр Камышин подал в отставку с поста главы Минстратегпрома Украины. В должности министра чиновник признал постоянную зависимость Киева от западных поставок вооружений.