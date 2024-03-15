Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.2 комментария
В Киеве признали, что Украина всегда будет зависима от Запада
Украинский министр Камышин заявил, что страна всегда будет зависима от Запада
Украина не перестанет зависеть от западных стран, так как ни одна страна не сможет «противостоять России» за счет возможностей собственной военной промышленности, выразил мнение испанской газете El Pais министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
По его словам, независимо от того, что Украина сама сможет производить, она продолжит зависеть от поставок с Запада, передает ТАСС.
Камышин подчеркнул, что Киев не смог бы противостоять России без поддержки «союзников исключительно с собственными ресурсами и средствами».
При этом он заверил, что даже если сложить возможности оборонной промышленности ЕС, США и Украины, их все равно будет недостаточно против российской военной промышленности.
«Они не переставали развиваться в течение последних двух десятилетий, они росли без остановки», – признал министр.
По мнению Камышина, Киев никогда не сможет перестать зависеть от Запада, так как «ни одна страна в мире не сможет в одиночку противостоять России возможностями только собственной военной промышленности».
Ранее Совет ЕС сообщил, что послы 27 стран Евросоюза достигли согласия выделить дополнительные 5 млрд евро для увеличения Европейского фонда мира в 2024 году для поставок оружия Киеву. Однако позднее газета Politico заявила, что новая военная помощь ЕС Киеву оказалась миражом.