Украинский министр Камышин заявил, что страна всегда будет зависима от Запада

Tекст: Александра Юдина

По его словам, независимо от того, что Украина сама сможет производить, она продолжит зависеть от поставок с Запада, передает ТАСС.

Камышин подчеркнул, что Киев не смог бы противостоять России без поддержки «союзников исключительно с собственными ресурсами и средствами».

При этом он заверил, что даже если сложить возможности оборонной промышленности ЕС, США и Украины, их все равно будет недостаточно против российской военной промышленности.

«Они не переставали развиваться в течение последних двух десятилетий, они росли без остановки», – признал министр.

По мнению Камышина, Киев никогда не сможет перестать зависеть от Запада, так как «ни одна страна в мире не сможет в одиночку противостоять России возможностями только собственной военной промышленности».

Ранее Совет ЕС сообщил, что послы 27 стран Евросоюза достигли согласия выделить дополнительные 5 млрд евро для увеличения Европейского фонда мира в 2024 году для поставок оружия Киеву. Однако позднее газета Politico заявила, что новая военная помощь ЕС Киеву оказалась миражом.