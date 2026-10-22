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Китай и Джибути выразили обеспокоенность пиратством в Красном море
Главы МИД Китая и Джибути призвали к борьбе с пиратством в Красном море
Власти Китая и Джибути серьезно обеспокоены обострением проблемы пиратства в Красном море и Аденском заливе.
С таким заявлением выступили министр иностранных дел КНР Ван И и его джибутийский коллега Абдулкадер Хусейн Омар, передает ТАСС.
«Обе стороны выражают серьезную озабоченность в связи с возобновлением проблемы пиратства в Аденском заливе и в Красном море», – говорится в совместном коммюнике глав внешнеполитических ведомств двух стран.
В документе подчеркивается, что обеспечение безопасного судоходства по ключевым морским путям отвечает общим глобальным интересам. В связи с этим стороны призвали прибрежные государства и их партнеров укреплять международное сотрудничество в рамках Конвенции ООН по морскому праву и принимать активные меры для эффективного противодействия угрозе пиратства.
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