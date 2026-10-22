Китай и Джибути выразили обеспокоенность пиратством в Красном море

Главы МИД Китая и Джибути призвали к борьбе с пиратством в Красном море

Tекст: Мария Иванова

С таким заявлением выступили министр иностранных дел КНР Ван И и его джибутийский коллега Абдулкадер Хусейн Омар, передает ТАСС.

«Обе стороны выражают серьезную озабоченность в связи с возобновлением проблемы пиратства в Аденском заливе и в Красном море», – говорится в совместном коммюнике глав внешнеполитических ведомств двух стран.

В документе подчеркивается, что обеспечение безопасного судоходства по ключевым морским путям отвечает общим глобальным интересам. В связи с этим стороны призвали прибрежные государства и их партнеров укреплять международное сотрудничество в рамках Конвенции ООН по морскому праву и принимать активные меры для эффективного противодействия угрозе пиратства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом после нападения на танкер у Омана пропали трое моряков.

Российские моряки ранее отбили попытку захвата танкера в Балтийском море.

У берегов Йемена произошла попытка захвата танкера.