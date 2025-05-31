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В Китае мужчина испортил две фигуры Терракотовой армии
В музейном комплексе в Сиане были повреждены две терракотовые фигуры, которые являются культурными реликвиями.
Две фигуры воинов Терракотовой армии были повреждены в музее Сианя в Китае, передает ТАСС.
Согласно заявлению местного управления общественной безопасности, в пятницу 30-летний мужчина по фамилии Сунь перелез через ограждение и спрыгнул в яму № 3, где находятся экспонаты. В результате были повреждены две фигуры в доспехах, которые считаются культурными реликвиями второго уровня.
Как уточнили правоохранители, подозреваемый страдает психическим заболеванием. Мужчину задержали, сейчас идет рассмотрение его дела. Власти Китая не сообщили о степени повреждений, однако подчеркнули, что речь идет о значимых экспонатах.
Терракотовая армия – это уникальный археологический памятник, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гробницу первого императора Цинь Шихуанди нашли в окрестностях Сианя в 1974 году. В состав комплекса входят 8 тыс. фигур воинов, 130 колесниц и 670 лошадей, каждая скульптура отличается индивидуальными чертами лица и деталями доспехов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые предложили новый способ для исследования гробницы Цинь Шихуанди.
Китайские археологи в 2018 году нашли вторую терракотовую армию около мавзолея первого императора.