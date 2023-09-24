Ученые предложили новый способ исследовать гробницу Цинь Шихуанди

Ученые предложили исследовать гробницу Цинь Шихуанди при помощи субатомных частиц

Tекст: Вера Басилая

Согласно легендам, император Цинь Шихуанди искал способ жить вечно, а именно собирал сведения о так называемом эликсире бессмертия, но в 210 году до н. э. он скончался. Предположительно, причина смерти Шихуанди – отравление пилюлями с ртутью, которые он пил по совету лекарей и алхимиков, передает РИА «Новости».

По свидетельствам древних историков, некогда монарху рассказали о далекой стране, где растут шелковые деревья и текут волшебные реки, считается, что император воссоздал подземную галерею в своей гробнице. А реки строители наполнили ртутью, устроив ловушку всем, кто попытается проникнуть внутрь усыпальницы.

Ученые предлагают использовать мюоны субатомные частицы, которые позволяют заглядывать внутрь структуры, не нарушая ее целостности, но пока тайна гробницы китайского императора не раскрыта.

Ранее в ноябре 2018 года, китайские археологи нашли вторую терракотовую армию.

Терракотовую армию первого императора в 1974 году случайно обнаружили крестьяне китайской провинции Шэньси при раскопке колодца. После этого за пять лет ученые раскопали и отреставрировали около тысячи скульптур из глины. Вся терракотовая армия состоит примерно из 8 тыс. скульптур.

Согласно подсчетам специалистов, открыть саму гробницу императора, где он еще при жизни создал целую подземную империю, получится примерно через 200 лет. Также в гробнице было обнаружено здание необычной формы.