Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Путин поздравил президента Индонезии Субианто с 75-летием
Президент Путин направил поздравления главе Индонезии в связи с 75-летием
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто по случаю его 75-летнего юбилея.
Глава российского государства высоко оценил политический опыт индонезийского лидера и его усилия по защите интересов страны на мировой арене, сообщается на сайте Кремля.
«Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий авторитет за рубежом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для развития Индонезии и защиты ее интересов на мировой арене», – говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул принципиальный настрой зарубежного коллеги на дальнейшее упрочение дружественных двусторонних отношений. По его словам, плодотворные контакты способствуют активизации конструктивного сотрудничества Москвы и Джакарты в рамках ООН, БРИКС, диалога Россия – АСЕАН и других многосторонних структур.
В послании также выражается уверенность, что государства продолжат последовательную совместную работу по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня на благо народов ради обеспечения международной стабильности и безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере.
Президент Индонезии заявил о выгоде энергетического сотрудничества с Москвой.