Путин заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам недавних выборов, передает ТАСС.

«Единая Россия» играет особую роль в укреплении государства в целом и сейчас, никогда не отличалась популизмом, принимала иногда сложные, но необходимые для стабильного развития страны, для экономики, социальной сферы решения», – подчеркнул Владимир Путин после выступления председателя партии Дмитрия Медведева.

Президент выразил надежду, что политическое объединение продолжит такую же работу и в следующем составе нижней палаты парламента. Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись в России с 18 по 20 сентября. По их результатам в парламент прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

Ранее Путин назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку избранным в Госдуму ветеранам СВО для их успешной адаптации к законотворческой деятельности.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».