Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.18 комментариев
Правительство ввело экспериментальный правовой режим для роверов
В России ввели экспериментальный правовой режим для роверов
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запуске трехлетней программы использования автономных доставщиков в десятках российских регионов.
«Установить экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций по предоставлению транспортных и логистических услуг с использованием роверов», – сказано в документе на официальном портале правовой информации.
Эксперимент охватит Москву, Петербург, федеральную территорию Сириус и еще 27 субъектов страны. Ожидается, что к концу третьего года парк роботов-доставщиков превысит 12 тыс. единиц, а общий пробег достигнет 10,8 млн километров.
Программа впервые законодательно закрепляет понятие «ровер». Это автономное устройство массой до 120 кг, предназначенное для логистических услуг. Максимальная скорость аппарата ограничена 25 км/ч, при этом в пешеходных зонах она не должна превышать 10 км/ч, а на переходах – 6 км/ч, уточняет ТАСС.
Аппараты должны быть оснащены лидарами, камерами, освещением и QR-кодами. Приоритет в движении сохраняется за пешеходами и велосипедистами.
Ответственность за возможный ущерб ложится на операторов, каждый робот застрахован минимум на 500 тыс. рублей. Участниками проекта стали три логистические компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс сообщал, что в России появятся ПДД для роботов-доставщиков. В середине августа Росстандарт анонсировал разработку новых ГОСТов для сервисных роверов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил срочно урегулировать правовой статус автономных средств доставки.