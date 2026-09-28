Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.2 комментария
Организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье
Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» перенесли из Сочи в Московскую область из-за сложностей с логистикой и большого числа участников, сообщил председатель совета фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий.
Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» перенесли из Сочи в Подмосковье из-за большого количества участников, которым удобнее добираться до Москвы, передает РИА «Новости».
В предыдущие годы встречи традиционно организовывали в Сочи.
«У нас много участников. Один участник даже заболел, как выяснилось. Логистически сейчас добираться до Москвы проще, поэтому выбрали этот район, этот пансионат, отель, спа как наиболее удобный с точки зрения логистики, организации, всякого переезда», – объяснил председатель совета фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий перед открытием форума.
Он также уточнил, что решение о переносе связано с необходимостью обеспечить комфортные условия прилета и вылета для всех участников. XXIII заседание клуба пройдет в Московской области с 28 сентября по 1 октября. Мероприятие соберет 120 делегатов из 40 стран.
Основная тема форума – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». В первый день представят ежегодный доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее». Затем состоятся тематические сессии, открытая дискуссия и встречи с представителями российской власти. Центральным событием станет пленарная сессия 1 октября, которая закроет программу.
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