Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.2 комментария
Корецкий заявил о риске полного отключения интернета на Украине
Премьер Украины Корецкий допустил полное отключение интернета в стране
Премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что Украина рискует остаться без интернета из-за повреждений инфраструктуры.
Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о серьезной угрозе для всей телекоммуникационной инфраструктуры страны. По его словам, риск потери связи сохранится до завершения конфликта, передает РИА «Новости».
«Угроза есть по всей инфраструктуре, была, есть и будет до завершения конфликта», – сказал Корецкий в интервью украинскому телеканалу ТСН.
Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.
ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.
Пораженный киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу. Из-за повреждения узлового оборудования в Киеве и ряде других регионов возникли масштабные перебои с интернетом.