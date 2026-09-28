Корецкий заявил о риске полного отключения интернета на Украине

Премьер Украины Корецкий допустил полное отключение интернета в стране

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о серьезной угрозе для всей телекоммуникационной инфраструктуры страны. По его словам, риск потери связи сохранится до завершения конфликта, передает РИА «Новости».

«Угроза есть по всей инфраструктуре, была, есть и будет до завершения конфликта», – сказал Корецкий в интервью украинскому телеканалу ТСН.

Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.

ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.

Пораженный киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу. Из-за повреждения узлового оборудования в Киеве и ряде других регионов возникли масштабные перебои с интернетом.