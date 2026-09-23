Масштабный сбой задержал движение более 40 поездов на Украине

Более 40 поездов на Украине задержали почти на половину суток

Tекст: Тимур Шайдуллин

На внутренних и международных линиях Украины с опозданием следуют порядка 40 железнодорожных составов. Задержки в пути достигают девяти часов. Соответствующую информацию подтвердил национальный оператор «Укржелдорога», пишет ТАСС.

Наибольшие трудности испытывают пассажиры направлений из Кривого Рога в Черновцы и Рахов, где время ожидания превысило девять часов. Рейс из Днепропетровска в Ужгород отстает от графика более чем на шесть часов. Состав сообщением Николаев – Львов задерживается на пять часов.

Сбои затронули и международные маршруты, включая рейс между Киевом и Бухарестом. Многочасовые опоздания фиксируются на украинских железных дорогах уже не первый день. В некоторых случаях время задержки достигало 16 часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Украине задержались более 110 пассажирских поездов. В июле масштабный сбой на украинских железных дорогах привел к отставанию от графика десятков составов.

Ранее компания «Укржелдорога» изменила движение поездов в Сумской области из-за повреждения инфраструктуры.