Мать пленного бойца ВСУ оставили без выплат на Украине из-за обвинения в госизмене

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские власти обвинили в государственной измене военнослужащего ВСУ Ивана Ковалева, который попал в плен в Курской области, передает ТАСС. По словам военнопленного из 22-й отдельной механизированной бригады, после уведомления о его пленении его мать лишилась денежного довольствия, которое сначала продолжали выплачивать.

Ковалев рассказал: «[Матери] сразу пришло [уведомление], что я пропал без вести, потом, что в плену. Из-за того, что признали, что я в плену, маме приходило денежное довольствие. И в какой-то момент просто [больше] ничего не приходит. Мама подала запрос на горячую линию Министерства обороны Украины, и ей спустя несколько дней пришло уведомление, что мне инкриминируют госизмену».

Военнослужащий отметил, что его матери не объяснили причин, по которым ему было предъявлено такое обвинение. Он добавил, что в России ему инкриминируется совершение теракта по статье 205 УК РФ, а на Украине – государственная измена, и отметил, что оказался между двух обвинений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские дознаватели намеренно затягивают расследования дел пропавших в приграничье солдат для лишения их семей компенсаций.

Командование ВСУ пригрозило репрессиями родственникам сдавшихся в Курской области военнослужащих.

При этом Киев в ряде случаев выплачивает пособия отказавшимся от обмена пленным.