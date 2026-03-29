Украинские беспилотники атаковали завод в Тольятти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федорищев сообщил в MAX, что ВСУ осуществили атаку на промышленное предприятие в Тольятти с помощью беспилотников. По его словам, «по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти Самарской области, удары были отражены и пострадавших не было.

Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотников на промышленные предприятия Самарской области, при падении дронов в Сызрани погибли два человека и еще двое пострадали.

Беспилотные летательные аппараты ранее атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области, на месте работали оперативные службы и угрозы жизни людей не было.