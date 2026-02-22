Tекст: Катерина Туманова

«В шутку и всерьез скажу. Я думаю, самый серьезный удар по Евросоюзу будет в том случае, если туда придет террористический режим Украины. Вот тогда им сладко-то и не покажется», – сказал он ТАСС, рассуждая о возможности распада ЕС.

По словам Степашина, Германия уже испытывает значительное неудобство из-за более чем миллиона украинских беженцев, которые переехали в страну. Многие из них не работают и получают крупные пособия, что вызывает раздражение у местного населения.

По данным на февраль 2026 года, в Германии проживают от 1,16 до 1,4 млн граждан, приехавших с Украины.

