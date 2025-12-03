Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Азаров заявил о росте шансов на скорое урегулирование из-за слабости Зеленского
По мнению бывшего премьера Украины Николая Азарова, нынешнее положение Владимира Зеленского может поспособствовать более быстрому урегулированию ситуации на Украине.
Азаров заявил ТАСС, что президент Украины Владимир Зеленский на данный момент находится в очень слабой позиции из-за сложной обстановки в стране.
Экс-премьер Украины подчеркнул, что ситуацию ослабляют разногласия среди ближайших партнеров Зеленского в Верховной раде, что осложняет его положение. «Зеленский сейчас в очень слабой позиции, как и весь киевский режим. У него сложный период. В силу этого, возможно, пойдет процесс быстрее. Посмотрим. Я не хочу загадывать так далеко», – отметил Азаров.
Он также отметил, что накануне в Москве состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным, спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые, по его мнению, могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины. Азаров добавил, что ситуация во власти Украины теперь нестабильна, и это может ускорить переговоры об урегулировании.
Ранее глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что снос политической верхушки на Украине приведет страну к сближению с Россией и вызовет политический кризис в Европе.
Власти США отменили встречу специального посланника президента и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Владимир Зеленский заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту.