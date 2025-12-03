Азаров заявил о росте шансов на скорое урегулирование из-за слабости Зеленского

Tекст: Елизавета Шишкова

Азаров заявил ТАСС, что президент Украины Владимир Зеленский на данный момент находится в очень слабой позиции из-за сложной обстановки в стране.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что ситуацию ослабляют разногласия среди ближайших партнеров Зеленского в Верховной раде, что осложняет его положение. «Зеленский сейчас в очень слабой позиции, как и весь киевский режим. У него сложный период. В силу этого, возможно, пойдет процесс быстрее. Посмотрим. Я не хочу загадывать так далеко», – отметил Азаров.

Он также отметил, что накануне в Москве состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным, спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые, по его мнению, могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины. Азаров добавил, что ситуация во власти Украины теперь нестабильна, и это может ускорить переговоры об урегулировании.

Ранее глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что снос политической верхушки на Украине приведет страну к сближению с Россией и вызовет политический кризис в Европе.

Власти США отменили встречу специального посланника президента и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Владимир Зеленский заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту.