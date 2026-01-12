Tекст: Вера Басилая

Мирошник сообщил о наличии многочисленных свидетельств оставшихся в живых граждан, которые слышали угрозы украинских боевиков убить всех жителей Селидово при их отходе. По его словам, боевики обещали уничтожить не только людей, но и все в самом городе, передает ТАСС.

Мирошник также заявил, что украинские каратели, являясь гражданами Украины, расстреливали таких же граждан за отказ оставить свои дома и землю. По его словам, люди были отнесены к категории «ждунов» и «колаборантов» и подвергались казням только за попытку остаться в городе. Эта ситуация, отметил дипломат, осложняет идентификацию убитых и проведение следственных действий.

Он добавил, что сейчас известно о примерно 130 убитых мирных жителях, однако эта цифра предварительная и, скорее всего, продолжит расти. Город находится в «красной зоне» и остается в досягаемости линии боевого соприкосновения, что мешает полноценному расследованию и эксгумации тел погибших.

Ранее Мирошник заявил, что в результате преступных действий украинских военных в Селидово погибли 130 человек. Гибель мирных жителей привела к массовому бегству населения из прифронтовых районов.