Ученые из Волгограда создали метод ранней диагностики рака полости рта

Ученые доказали, что сплетни о начальстве полезны для коллектива

Tекст: Катерина Туманова

Для исследования команда ученых привлекла 202 офисных работника из разных отраслей. В течение 10 дней участникам дважды в день присылали вопросы о том, сплетничали ли они о своем начальнике и что они чувствовали и как действовали после этого.

В ходе последующего эксперимента команда опросила еще 111 работников. На этот раз коллеги также были опрошены с тем, чтобы выяснить, заметили ли они изменения в поведении после общения со сплетниками.

По словам исследователей, результаты обоих экспериментов, о которых они рассказали в журнале International Encyclopedia of Business Management, были «удивительно последовательными».

После сплетен о своем начальнике работники, как правило, испытывали чувство вины, стыда и страха. Но при этом они сообщали о возросшем чувстве сопричастности, что привело к более активному сотрудничеству в тот день.

Доктор Юлена Боннер, ведущий автор исследования из Университета штата Юта, сказала: «Если мы плохо отзываемся о наших начальниках, чувство вины и стыда может помешать нам активно работать с ними над своевременным проектом. Но те же самые сплетни могут заставить нас почувствовать себя сопричастными, укрепляя командное сотрудничество, которое могло бы помочь в решении других важных задач».

Прежде чем вы воспользуетесь возможностью, чтобы высказаться о своем руководителе, исследователи предупреждают, что они не поощряют сплетни.

«Мы не утверждаем, что сплетни – это единственный или лучший способ для сотрудников сблизиться друг с другом, и мы не рекомендуем сплетничать о жестоких начальниках для социальной поддержки», – отметила автор исследования профессор Ребекка Гринбаум из Университета Рутгерса.

По ее словам, более важным моментом является понимание того, что сплетни и эмоции влияют на нашу потребность в социальном выживании. Иногда мы защищаем себя от собственного плохого поведения, например, от сплетен, избегая тех, кого мы, возможно, обидели. В других случаях мы сплетничаем, потому что нам нужно чувствовать себя ближе к людям, которые «разделяют» наш опыт.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Графкин рассказал, как защититься от харассмента. Психолог назвала лучшее время, чтобы бросить пить и курить.