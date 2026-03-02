Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.8 комментариев
Ученые из Волгограда создали метод ранней диагностики рака полости рта
Эксперты ВолгГМУ предложили инновационный краситель, позволяющий обнаруживать предраковые состояния и ранние стадии опухолей в полости рта до появления симптомов, сообщила заведующая кафедрой стоматологии Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ профессор Юлия Македонова.
«С помощью разработанного авторским коллективом ВолгГМУ адгезивного диагностического красителя стоматологи смогут выявлять развитие предраковых состояний, онкологических заболеваний на ранних этапах без видимых клинических изменений слизистой оболочки рта», – рассказала она ТАСС.
Македонова отметила, что ранее в мировой практике подобного метода не существовало.
В рамках проекта также создается специальная насадка-калибратор, которая даст возможность врачам без вмешательства в ткани оценивать динамику заживления и с высокой точностью измерять площадь поражения.
На базе этой технологии разрабатывается программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта, которое будет анализировать степень поражений, состояние сосудистой системы и формировать рекомендации по рискам.
Новый отечественный подход позволит комплексно оценивать картину заболеваний слизистой оболочки рта и индивидуально подбирать тактику лечения, учитывая множество параметров, включая планиметрию, размеры воспаления, болевой синдром и стадии поражения.
