В Тульской области объявили режим опасности атаки беспилотников

Губернатор Миляев: Опасность атаки беспилотников объявлена в Тульской области
В Тульской области введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
В своем Telegram-канале призвал население сохранять спокойствие и в случае необходимости обращаться по единому номеру экстренных служб.
«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», – написал Миляев.
Ранее в районе улицы Свободы в Туле возле жилого дома нашли неразорвавшуюся боевую часть украинского беспилотника.
В октябре фрагменты беспилотного летательного аппарата были найдены после отражения атаки ВСУ в Туле.