Неразорвавшаяся боевая часть БПЛА обнаружена возле дома в Туле

Жильцов домов в Туле эвакуировали после обнаружения неразорвавшейся части БПЛА
В районе улицы Свободы в Туле возле жилого дома нашли неразорвавшуюся боевую часть украинского беспилотника, что привело к эвакуации жителей четырех многоквартирных домов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Неразорвавшаяся боевая часть украинского беспилотника была обнаружена возле жилого дома на улице Свободы в Туле, сообщил в Telegram-канале Миляев.
После обследования территории сотрудниками Росгвардии выяснилось, что среди фрагментов сбитого БПЛА находится неразорвавшийся боеприпас.
Миляев заявил, что территория вокруг дома оцеплена полицией, а для эвакуированных жителей открыт пункт временного размещения.
Глава региона подчеркнул, что вернуться в свои квартиры жители смогут только после того, как специалисты обезвредят найденную боевую часть.
Ранее российские системы ПВО перехватили и уничтожили 42 беспилотника самолетного типа. Над Тульской областью сбили два беспилотника.