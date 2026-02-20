Tекст: Дмитрий Зубарев

Сергей Степашин выразил надежду на скорое завершение спецоперации на Украине и решение всех поставленных задач уже в 2026 году, передает ТАСС.

Бывший премьер-министр РФ заявил: «Я все-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены [в СВО], будут решены».

По оценке Степашина, мир на Украине мог быть установлен после российско-американского саммита в Анкоридже, если бы не вмешательство Европы. Он отметил, что основное препятствие – это не ситуация с Запорожской атомной станцией, компромисс по которой был найден с США, а вопрос освобождения Славянска и Краматорска.

Степашин добавил, что речь идет о полном освобождении Донбасса, подчеркнув уверенность, что эти города будут освобождены в любом случае.

