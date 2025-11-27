Степашин заявил о воссоединении Одессы и Николаева с Россией на следующем этапе

Tекст: Вера Басилая

По словам Степашина, желательно, чтобы воссоединение Одессы и Николаева с Россией произошло на добровольной основе, без войны на следующем этапе, передает ТАСС.

Степашин также подчеркнул важность поиска мирного урегулирования ситуации, добавив, что сейчас вопрос заключается в реализации предлагаемого США плана из 28 пунктов, а дальнейшее развитие событий станет понятно со временем. По его мнению, такой подход может быть более эффективным, чем силовые сценарии.

Одесса и Николаев занимают важное место в истории России. Одесса была основана в 1794 году по указу Екатерины II и стала крупным морским и торговым портом на Черном море. Николаев возник в 1788 году как верфь по инициативе князя Григория Потемкина и впоследствии превратился в экономический и судостроительный центр региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие жители Одессы и Николаева боятся открыто говорить о своем желании связать судьбу с Россией из соображений безопасности.

Советник президента Путина Николай Патрушев подчеркнул, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом.

Президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом и немного еврейским.

