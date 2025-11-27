  • Новость часаПодозреваемый в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне служил в армии Афганистана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турция хорошо заработает на русофобии Европы
    Трамп: Животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США, заплатит суровую цену
    Каллас потребовала сократить численность армии России
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    Подозреваемый в стрельбе у Белого дома служил в армии Афганистана
    Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке
    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    МВФ оценил потребность Украины во внешнем финансировании
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    0 комментариев
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    12 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    6 комментариев
    27 ноября 2025, 08:57 • Новости дня

    Степашин допустил добровольное воссоединение Одессы с Россией

    Степашин заявил о воссоединении Одессы и Николаева с Россией на следующем этапе

    Tекст: Вера Басилая

    Одесса и Николаев в перспективе могут присоединиться к России без военных действий и только на добровольной основе, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    По словам Степашина, желательно, чтобы воссоединение Одессы и Николаева с Россией произошло на добровольной основе, без войны на следующем этапе, передает ТАСС.

    Степашин также подчеркнул важность поиска мирного урегулирования ситуации, добавив, что сейчас вопрос заключается в реализации предлагаемого США плана из 28 пунктов, а дальнейшее развитие событий станет понятно со временем. По его мнению, такой подход может быть более эффективным, чем силовые сценарии.

    Одесса и Николаев занимают важное место в истории России. Одесса была основана в 1794 году по указу Екатерины II и стала крупным морским и торговым портом на Черном море. Николаев возник в 1788 году как верфь по инициативе князя Григория Потемкина и впоследствии превратился в экономический и судостроительный центр региона.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие жители Одессы и Николаева боятся открыто говорить о своем желании связать судьбу с Россией из соображений безопасности.

    Советник президента Путина Николай Патрушев подчеркнул, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом.

    Президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом и немного еврейским.

    26 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Каллас потребовала сократить численность армии России

    Каллас потребовала сократить численность российской армии и расходы на оборону

    Каллас потребовала сократить численность армии России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    Мирный план по Украине должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, заявила глава евродипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине, передает ТАСС.

    Она также раскритиковала расходы России на оборону, отметив, что такие действия представляют угрозу для безопасности Евросоюза. По ее словам, усиление военного потенциала России негативно отражается на стратегической стабильности региона.

    Ранее западные СМИ сообщали, что план президента США Дональда Трампа предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Однако лидеры Евросоюза не поддержали этот проект и подготовили собственную инициативу.

    Как отмечает агентство Reuters, европейский план допускает в будущем прием Украины в НАТО и размещение на ее территории войск альянса. Кроме того, в европейском варианте предлагается, чтобы численность украинской армии в мирное время составляла 800 тыс. человек, что на 200 тыс. больше, чем запланировали в США.

    Каллас ранее заявила, что Россия не имеет права рассчитывать на какие-либо уступки со стороны Украины.

    Каллас также подчеркивала, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине.

    Комментарии (65)
    26 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России

    Страны G7 передали Украине 30,9 млрд евро под доходы от активов России

    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть кредитной линии до 45 млрд евро направили Киеву за счет доходов от российских активов, при этом ЕС исключает разморозку активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Страны «Группы семи» уже передали Киеву 30,9 млрд евро из общей суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает ТАСС. Погашение этой кредитной линии продолжится вплоть до 2042 года.

    Как пояснил Домбровскис, по этой кредитной линии Украине уже поступило 30,9 млрд евро, включая 18,1 млрд евро от стран ЕС.

    Еврокомиссар заверил, что Еврокомиссия не рассматривает возможность разморозки российских активов или передачи их части под контроль США, поскольку эти средства уже вовлечены в кредитную схему. Подобный подход, по словам Домбровскиса, полностью определяет дальнейшую стратегию обращения с этими активами в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас выступила на стороне инициативы по использованию российских активов для кредитования Украины.

    ЕС планировал предоставить Украине кредит на 140 млрд евро за счет российских активов, но столкнулся с жестким сопротивлением. Бельгия выразила обеспокоенность и ранее заблокировала этот шаг на саммите ЕС 23 октября.

    Однако в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

    В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, заявил в ответ министр юстиции Константин Чуйченко.


    Комментарии (29)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 11:03 • Новости дня
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины по мирному плану
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины по мирному плану
    @ IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ/Agencia Prensa-Independien/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская администрация говорит о прогрессе, однако украинская сторона указывает на серьезные разногласия по ключевым вопросам, включая судьбу Донбасса, сообщает CNN.

    Президент США Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на «несколько оставшихся разногласий», передает CNN.

    Госсекретарь США Марко Рубио после встречи в Женеве также выразил оптимизм, отметив, что оставшиеся вопросы не являются непреодолимыми. Вашингтон утверждает, что Украина уже согласилась на мирное соглашение, и стороны якобы спорят лишь о деталях.

    Однако украинский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что разногласий остается гораздо больше, чем говорят американские чиновники. Собеседник подтвердил, что по большинству пунктов из опубликованного накануне 28-пунктного мирного плана консенсус достигнут. Тем не менее по трем ключевым вопросам, по его словам, сохраняются серьезные расхождения, которые могут поставить под угрозу саму возможность соглашения.

    Первый спорный вопрос касается территорий Донбасса, контроль над которыми Россия требует отдать под свою администрацию и сделать демилитаризованной зоной. Украинская сторона признает определенный прогресс в обсуждении, однако никаких окончательных формулировок или решений пока не принято.

    «Было бы неправильно говорить, что появилась версия, которую Украина готова принять», – заявил источник.

    Вторым препятствием является американское предложение ограничить численность вооруженных сил Украины 600 тыс. человек, что прописано в мирном плане. Как отмечает собеседник, обсуждается более высокая цифра, и Киев настаивает на дополнительных изменениях, прежде чем согласится ограничить свой военный потенциал.

    Третий принципиальный момент – требование США, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО. Представитель украинской стороны называет это требование неприемлемым, отмечая, что такой шаг стал бы «плохим прецедентом» и фактически предоставил бы России право вето по вопросам западной безопасности. Эти трех позиций касаются главных требований Москвы и считаются «красными линиями» для Киева, что делает поиск компромисса крайне сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о подготовке ЕС к возможному прекращению помощи США Киеву. New York Times заявила о внесении изменений в мирный план Дональда Трампа после женевских переговоров. Белый дом уточнил, что продолжает тесно работать с Украиной по мирному плану.

    Комментарии (17)
    26 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    На Украине жена зарезала мужа за пророссийскую позицию

    На Украине жена убила мужа за пророссийские взгляды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жительница Ирпеня Киевской области подозревается в убийстве своего мужа, причиной которого стали его пророссийские взгляды и наличие родственников в России, сообщили в местной прокуратуре.

    В Киевской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней жительницы Ирпеня. Ее обвиняют в умышленном убийстве своего 70-летнего супруга. Об этом сообщает прокуратура Киевской области. Инцидент произошел в квартире семейной пары на бытовой почве. По данным следствия, между супругами возник конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями.

    Как заявила подозреваемая, причиной ссоры стали «пророссийские взгляды» ее мужа и его общение с родственниками из России. В ходе конфликта женщина нанесла несколько ножевых ранений в грудь своему мужу.

    От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас подозреваемая находится под стражей, ведется досудебное расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощника Президента России Владимира Мединского попросили заступиться за людей с пророссийскими взглядами на Украине.

    Жители Снигиревки сообщили российским силовикам об убийстве националистами «Правого сектора» 22 мирных граждан Украины за их пророссийские взгляды.

    Комментарии (10)
    26 ноября 2025, 10:21 • Новости дня
    NBC: Министр армии США предупредил Украину о скором поражении на фронте
    NBC: Министр армии США предупредил Украину о скором поражении на фронте
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время визита в Киев министр армии США Дэн Дрисколл заявлял о критическом положении украинских войск, он настаивал на немедленном принятии мирного соглашения, подразумевающего уступки России, сообщают американские СМИ.

    Дрисколл озвучил украинским чиновникам мнение, что позиция Киева на фронте близка к катастрофе, сообщили источники NBC News.

    «Вы проигрываете, и вам нужно согласиться на сделку», – сказал Дрисколл.

    Он отметил усиление российского наступления и сказал, что Россия может вести боевые действия неопределенно долго.

    Американская делегация сообщила, что промышленность США не способна поддерживать прежние темпы поставок вооружений и средств ПВО для защиты инфраструктуры и населения Украины.

    В ходе встречи был презентован поддерживаемый США мирный план, расцененный в Киеве как «капитуляция перед Москвой». Украинская сторона вежливо отказалась от изначального варианта и высказала «серьезные сомнения», однако выразила готовность к дипломатическим обсуждениям, отмечает NBC News.

    Между американскими чиновниками существуют разногласия по поводу подходов к завершению конфликта: одни считают, что надо принудить Киев к уступкам, другие настаивают на сохранении давления на Россию.

    После вмешательства госсекретаря США Марко Рубио и переоценки плана его спорные положения были смягчены, сейчас обсуждается компромиссный документ из 19 пунктов, указали источники.

    Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Умеров заявил о достижении понимания по ключевым условиям в Женеве.

    Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине. При этом президент США Дональд Трамп указывал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает это предложение.

    В среду Трамп сообщил, что Вашингтон уменьшил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22.

    Комментарии (4)
    26 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове
    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки отражены восемь атак подразделений 210-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района Гришино в Донецкой народной республике (ДНР) и в направлении Котлино с целью деблокирования окруженной украинской группировки, сообщили в Минобороны.

    В итоге уничтожены до 35 военнослужащих и американская бронемашина MaxxPro, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В целом подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Торецкого, Дорожного, Артемовки, Удачного в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку Ровного.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 210 военнослужащих, семь бронемашин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 450 военнослужащих, танк, семь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Могрицы, Мирополья, Павловки, Алексеевки, Андреевки и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанском, Вильчей, Удами, Хатним и Старицей.

    Противник при этом потерял более 180 военнослужащих, три бронемашины, американскую 105-мм гаубицу М101 и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Моначиновки, Староверовки, Подолов, Нечволодовки, Благодатовки, Гусинки, Ковшаровки в Харьковской области и Диброва в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Северска, Резниковки, Платоновки, Славянска, Пискуновки, Константиновки и Берестока в ДНР.

    Противник потерял до 275 военнослужащих, машину пехоты, бронеавтомобиль «Казак» и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны под Малиновкой, Добропольем, Гуляйполем в Запорожской области, Маяком и Отрадным в Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ и четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Иванополье в ДНР. А за день до этого они освободили соседнее с Гуляйполем Затишье.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Ушаков заявил о получении Россией нескольких вариантов мирного плана США

    Ушаков: России неофициально передали несколько вариантов мирного плана США

    Ушаков заявил о получении Россией нескольких вариантов мирного плана США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва получила по неофициальным каналам сразу несколько разных версий американского мирного плана по урегулированию на Украине, в которых «можно запутаться», официально России проект никто не предоставлял, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов предложенного Вашингтоном мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, Москва официальных документов не получала, но о существовании бумаг известно.

    «Официальной нет, но бумага есть», – сказал он, добавив, что у России на руках несколько версий, «в них можно запутаться».

    По словам Ушакова, МИД России пока не обсуждал эти предложения с зарубежными партнерами, так как документы требуют тщательного анализа.

    Также Ушаков отметил, что некоторые пункты в предложениях США можно оценить позитивно, однако для всесторонней оценки необходима экспертная дискуссия.

    Ранее Ушаков заявил, что американский мирный план по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва получила вариант плана Дональда Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Президент России Владимир Путин заявил, что обновленный план поступил по дипломатическим каналам и может быть основой для переговоров.

    Президент также заявил, что Россия открыта к обсуждению урегулирования, но отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Комментарии (11)
    26 ноября 2025, 14:05 • Новости дня
    Politico: США пригрозили заблокировать реэкспорт оружия для Киева
    Politico: США пригрозили заблокировать реэкспорт оружия для Киева
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    США рассматривают возможность приостановки или ограничения реэкспорта вооружения в качестве давления на Украину и Европу, сообщает Politico.

    По данным Politico, власти США могут использовать ограничение реэкспорта вооружения в качестве инструмента влияния на Европу и Киев, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что данный подход уже стал распространенным мнением в администрации Вашингтона.

    Старший консультант Европейского политического центра Кристиан Меллинг отметил, что США обладают возможностью заблокировать или временно приостановить реэкспорт военной техники, а также замедлить поставки буквально за одну ночь.

    Эксперт добавил, что такими действиями Вашингтон способен оказать быстрое и ощутимое давление на европейских союзников или Украину.

    Politico констатирует, что соответствующее настроение «уже царит в Вашингтоне», что может отразиться на будущих схемах поставок вооружения для Украины.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву, если Киев откажется от мирного плана.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить финансовую поддержку Украины и поддержать американскую мирную инициативу.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что Украина и европейские союзники по-прежнему верят в возможность нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    Комментарии (3)
    26 ноября 2025, 22:21 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Идет отражение атаки беспилотников, сообщил глава Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко.

    «В небе над Ростовской областью отражают воздушную атаку БПЛА врага», – сообщил Даниленко в Telegram.

    Он призвал жителей уйти с улиц, укрыться в помещениях, а также держаться подальше от окон. Даниленко сообщил, что работают силы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявлен день траура в связи с гибелью людей в результате атаки вооруженных сил Украины. В Таганроге после атаки БПЛА ВСУ решено снести два жилых дома, где имущество полностью утратили 15 человек из восьми квартир. В результате атаки три человека погибли, еще девять получили ранения.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 18:41 • Новости дня
    Мерц: Европа не поможет России победить на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления в бундестаге заявил, что Европа не будет длать уступки, которые помогли бы России быстрее завершить конфликт на Украине.

    Как сообщает The Guardian, Мерц заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно «только при участии Киева и с учетом мнения европейских государств», передает «Газета.Ru». «Без согласия Украины и без согласия европейцев не будет основы для настоящего, длительного мира на Украине», – подчеркнул канцлер.

    Политик заверил, что правительство Германии останется на стороне Киева столько, сколько потребуется и планирует использовать для этого замороженные российские активы. Мерц добавил, что Россия теоретически могла бы завершить конфликт в короткие сроки, но подчеркнул, что уступки в виде капитуляции Украины исключены.

    «Путин должен осознать, что он не имеет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира», – заявил канцлер.

    Ранее Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 12:44 • Новости дня
    Ушаков сообщил о неожиданной встрече спецслужбы России и представителя США в ОАЭ

    Ушаков сообщил о неожиданной встрече представителя США и спецслужб России в ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы России и Украины регулярно проводят встречи в ОАЭ для обсуждения сложных и чувствительных вопросов, но совершенно неожиданно на этой встрече появился новый представитель США по украинскому вопросу, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, спецслужбы России и Украины регулярно проводят встречи в ОАЭ для обсуждения сложных и чувствительных вопросов, передает ТАСС.

    Ушаков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что во время одной из таких встреч неожиданно появился новый представитель Соединенных Штатов, курирующий украинскую тематику.

    По его словам, этот представитель предварительно планировал встречу с украинской стороной, а разговор с российской делегацией стал неожиданным для всех участников.

    Кроме того, Ушаков прокомментировал роль Евросоюза в украинском урегулировании. Он заявил, что европейские страны вмешиваются в переговорный процесс излишне активно и ненужно.

    Ранее Ушаков заявил, что мирный план США по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что линия Европы «никому не интересна».

    Лавров также указал, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    ПВО сбила 19 беспилотников над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 19 беспилотников над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над регионами России и Азовским морем средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск десять БПЛА сбиты над территорией Курской области, четыре – над Белгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, один – над Ростовской и один – над Рязанской областями, говорится в сообщении Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 16.00 до 20.00 мск российские средства ПВО сбили восемь беспилотников над Белгородской областью. Три дрона также уничтожили над Курской областью. Один беспилотник сбили над Крымом.


    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Совбез Турции сделал заявление о конфликте на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет безопасности Турции увидел признаки возможного ухудшения ситуации вокруг Украины и призвал к поиску дипломатических решений для предотвращения конфликта, сообщают информагентства.

    Совет безопасности Турции заявил о риске эскалации конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости». По итогам заседания Совбеза в среду было отмечено, что необходимо искать дипломатическое решение конфликта. В заявлении говорится, что этому есть предпосылки, так как «есть события, указывающие на риск дальнейшей эскалации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия при участии Турции и США создадут рабочую группу по гарантиям безопасности Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва благодарна Анкаре за посредничество в урегулировании конфликта на Украине.

    Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган допускал возможность долгосрочного соглашения по Украине, учитывающего интересы всех сторон.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 19:36 • Новости дня
    ЕС может потребовать от Киева вернуть промежуточный кредит

    Politico: Европа может потребовать от Киева вернуть промежуточный кредит

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз рассматривает возможность затребовать у Киева возвращение кредита, полученного до выделения долгосрочного финансирования за счет российских активов, пишет Politico.

    Европейский союз рассматривает возможность потребовать от Киева возврата промежуточного кредита, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico. Как отмечается, «Украину могут попросить вернуть первоначальный промежуточный заем Евросоюзу после того, как она получит финансирование в рамках долгосрочного займа (за счет российских активов)», сообщили источники в дипломатических кругах.

    Издание уточняет, что эта инициатива обсуждается на фоне дефицита бюджетов и высокой стоимости кредитных ресурсов в большинстве европейских государств. По словам неназванных дипломатов, у большинства стран ЕС нет желания принимать на себя дополнительные обязательства по украинским долгам.

    Речь идет о промежуточном кредите, который был предоставлен Киеву в ожидании решения по масштабному долгосрочному финансированию, обеспеченному за счет доходов от российских активов, замороженных в европейских банках. По оценке Politico, эти финансы станут доступны для Украины в ближайшие месяцы, после чего вопрос о возврате старого займа может встать на повестку дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России.

    Еврокомиссия готовит юридический текст о возможном использовании российских замороженных активов, несмотря на протесты Бельгии.

    Европейские страны разрабатывают новый финансовый план для Украины на случай провала договоренностей по российским активам.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп-младший: Критики Уиткоффа хотят срыва мира на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил против атак на спецпосланника Стива Уиткоффа на фоне подготовки его визита в Москву.

    Сын президента США Дональд Трамп-младший обратился к противникам специального посланника Стива Уиткоффа, подчеркнув в социальной сети X, что «почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы война продолжалась без конца. Хватит уже!», - цитирует Трампа-младшего РИА «Новости».

    Трамп-младший считает, что большинство противников Уиткоффа не имеют практического опыта заключения успешных сделок. По мнению сына президента США, именно эти критики пытаются сорвать работу по мирным договорам, затягивая конфликт.

    Комментарий Дональда Трампа-младшего появился на фоне подготовки визита Стива Уиткоффа в Москву. Эта поездка рассматривается как часть усилий по достижению мирных договорённостей на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что информации о точных датах встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пока нет.

    Напомним, президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками конфиденциальных данных о телефонных переговорах по вопросам урегулирования ситуации на Украине недопустима.

    Уиткофф, комментируя инцидент, допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стало известно о контроле ВС России над 90% Волчанска
    Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов
    Трамп объявил о прекращении всех субсидий и выплат в адрес ЮАР
    Власти ДНР решили ликвидировать часть угольных шахт
    Никарагуа установила торговые связи с Донецком и Севастополем
    У родни экс-сотрудника управления «К» МВД Сатюкова нашли 70 счетов
    Верховный суд отклонил жалобу Разина на решение по правам на песни «Ласкового мая»

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы

    Анкара уверила, что не намерена под давлением США и НАТО прекращать закупки российского газа. Чем шире конфликт России с Западом, тем больше возможностей открывается для Турции для дополнительного заработка. На чем Анкара зарабатывает уже сейчас миллиарды долларов, и какие двери для новых заработков откроются в 2027 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Перейти в раздел

    Фестивали плова разошлись с национальной политикой России

    Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной нацполитики до 2036 года. Документ устанавливает принципиально новый статус русского народа, языка и культуры в госполитике. Как отмечают эксперты, государство берет на себя обязательство активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности, что кардинально меняет сложившуюся за последние десятилетия практику в области миграции. Подробности

    Перейти в раздел

    В Латвии увольняют прикормленных русофобов

    «Конечная участь предателя всегда горька и постыдна. Это расходный материал, от которого избавляются, как только он исчерпает свою полезность». Такими словами эксперты комментируют решение о закрытии последнего государственного русскоязычного радио в Латвии. Ради чего его создавали – и почему закрывают сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации