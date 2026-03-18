Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.0 комментариев
Иранский беспилотник пытался атаковать дипломатический квартал в Саудовской Аравии
Саудовские военные перехватили иранский дрон на подлете к дипломатическому кварталу
В небе над Саудовской Аравией был сбит иранский беспилотник, пытавшийся прорваться к дипломатическому кварталу, где сосредоточены посольства иностранных государств.
О перехвате воздушной цели сообщило министерство обороны государства, передает ТАСС. Инцидент произошел, когда аппарат пытался приблизиться к охраняемой зоне.
«Вражеский беспилотник был сбит при попытке приблизиться к дипломатическому кварталу», – указывается в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети.
Военные уточнили, что уничтоженный объект идентифицирован как беспилотник иранского производства. Атака была своевременно пресечена средствами защиты.
Ранее стакже сообщалось, что силы ПВО перехватили вражеский беспилотник на пути к дипломатическому кварталу столицы.
Министерство обороны королевства объявило об уничтожении шести баллистических ракет и пяти дронов.
Кроме того военные ликвидировали два летательных аппарата в районе нефтяного месторождения Шайба.