Набиуллина заявила о наличии резервов для роста экономики
Глава Банка России отметила, что внутренние резервы страны могут быть направлены на повышение эффективности и производительности труда.
Как передает ТАСС, председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на пленарном заседании Госдумы и заявила о наличии у России необходимых внутренних резервов для ускорения экономического роста и замедления инфляции.
Она подчеркнула: «На мой взгляд, у нас есть внутренние резервы, чтобы ускорить экономический рост и замедлить инфляцию ровно так, как поставил задачу президент. И эти резервы в повышении эффективности и производительности труда».
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула недопустимость развития экономики за счет карманов граждан.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил важность поиска баланса между снижением инфляции и поддержкой экономического роста.
