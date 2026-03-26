Набиуллина заявила о наличии резервов для роста экономики

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на пленарном заседании Госдумы и заявила о наличии у России необходимых внутренних резервов для ускорения экономического роста и замедления инфляции.

Она подчеркнула: «На мой взгляд, у нас есть внутренние резервы, чтобы ускорить экономический рост и замедлить инфляцию ровно так, как поставил задачу президент. И эти резервы в повышении эффективности и производительности труда».

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула недопустимость развития экономики за счет карманов граждан.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил важность поиска баланса между снижением инфляции и поддержкой экономического роста.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин привел образное сравнение, говоря об устойчивости российской экономики несмотря на внешние трудности.