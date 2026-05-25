Заслуженный учитель России объяснил необходимость длинных летних каникул
Длительные летние каникулы необходимы школьникам для полноценного отдыха и оздоровления, а образовательные программы детских лагерей в формате проектов и игр помогают детям сохранить интерес к учебе и не вызвать у них переутомление из-за учебы, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич.
Председатель президиума Совета при президенте России по науке и образованию, зампред председателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал сохранить длинные летние школьные каникулы, поскольку они являются традицией для России. По его словам, эти дни отдыха в первую очередь «жизненно необходимы» педагогам для восстановления сил и подготовки к новому учебному году.
«Я согласен с Дмитрием Анатольевичем. Во многих северных регионах лето – это не просто каникулы, а важное время для восстановления здоровья детей. После долгой зимы и недостатка солнца детям особенно нужны свежий воздух, движение, спорт и активный отдых», – говорит Пратусевич.
Он замечает, что в России созданасерьезная инфраструктура летних оздоровительных лагерей. А если, например, школа оборудована бассейном или спортивными площадками, то летний лагерь при школе может стать действительно полезной и современной формой отдыха.
«Если проходить летние обучающие программы на базе лагерей, но не в школьном формате, то и проблема потери знаний исчезнет», – подчеркивает собеседник. По его словам, обучение в формате проектов, игр, творчества, экскурсий и спортивных занятий позволяет детям развиваться без ощущения перегрузки. Такой подход помогает сохранить интерес к знаниям и избежать проблемы «потери» учебных навыков за лето. Кроме того, лагеря дают детям возможность больше общаться, учиться самостоятельности, находить новых друзей и раскрывать свои способности.
«Ну и, конечно, лето важно не только для детей. Учителям после напряженного учебного года тоже, конечно, тоже полезно отдохнуть», – заключил Пратусевич.
Ранее сообщалось, что в этом году российские школьники отправятся на длинные летние каникулы с 27 мая и по традиции продлятся до 31 августа.