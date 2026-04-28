Установлены даты летних школьных каникул

Минпросвещения: Летние школьные каникулы начнутся 27 мая

Tекст: Ольга Иванова

Завершение учебного года для учеников девятых и одиннадцатых классов совпадет с графиком проведения основного и единого государственных экзаменов, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице во «ВКонтакте».

«Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов», – подчеркнули в министерстве.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил важность летнего периода для восстановления сил детей после учебы. По его словам, задача министерства заключается в создании условий для полезного отдыха ребят. В этих целях по всей стране будут открыты детские центры, пришкольные лагеря, а также организованы спортивно-оздоровительные программы и мастер-классы.

Традиционно учебный год стартует первого сентября и заканчивается не раньше 26 мая. Министерство ежегодно направляет в регионы рекомендуемый график отдыха, чтобы семьи и образовательные учреждения могли синхронизировать свои планы. При этом школы оставляют за собой право вносить локальные изменения в расписание.

