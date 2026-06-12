Нет никакого противоречия между величием державы и благополучием ее граждан. Наоборот, это вполне обычное положение дел: в большинстве случаев геополитические успехи государства конвертируются в общественное процветание. Россия всю свою историю была исключением из этого правила, но теперь – нет.0 комментариев
Умерла ставшая прообразом феи Динь-Динь американская актриса Керри
Американская радиоведущая и актриса Маргарет Керри, послужившая прообразом феи Динь-Динь из мультфильма студии Walt Disney «Питер Пэн», ушла из жизни в 97 лет.
Артистка скончалась после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием, передает РИА «Новости».
Она стала прототипом одного из главных талисманов диснеевской классики 1953 года – феи Динь-Динь. При участии Керри мультипликаторы разрабатывали характерные движения для этого сказочного персонажа.
«С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Маргарет Керри, нашей любимой Динь-Динь... Ее трое любящих детей Эллен, Кристина и Эрик были рядом с ней, когда она проиграла свою мужественную борьбу с раком легких в возрасте 97 лет», – заявили родственники актрисы в соцсетях.
Экранизация произведения британского писателя Джеймса Барри «Питер Пэн» принесла студии огромный успех, а образ маленькой феи навсегда вошел в историю мировой анимации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году компания Disney продлила в России права на товарный знак «Питер Пэн». Ранее студия пересмотрела содержание предупреждений перед показом этого классического мультфильма.
В октябре прошлого года в США в возрасте 100 лет скончалась американская актриса Джун Локхарт.