Американская актриса Джун Локхарт скончалась в возрасте 100 лет в США
В Санта-Монике скончалась американская актриса Джун Локхарт, ей было 100 лет, пишет People.
Локхарт умерла своей смертью в четверг, в это время с ней были дочь и внучка, передает РИА «Новости» со ссылкой на People.
Джун Локхарт родилась в 1925 году в Нью-Йорке, в семье актеров. Всемирную славу она обрела после съемок в американском сериале «Лэсси». Кроме того, актриса запомнилась зрителям по роли Люсиль Бэлэрд в фильме «Встреть меня в Сент-Луисе».
Также она снималась в сериалах «Затерянные в космосе», «Главный госпиталь», «Частный детектив Магнум», «Полный дом», «Она написала убийство», «Удивительные истории», «Беверли-Хиллз, 90210», «Анатомия страсти» и многих других.