Роспотребнадзор выявил норовирус у детей на соревнованиях в Сочи

Норовирус 2-го генотипа выявлен у юных спортсменов в Лоо-арене

Tекст: Мария Иванова

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявило, что причиной заболевания детей, приехавших на соревнования по регби в Сочи, стал норовирус 2-го генотипа, передает ТАСС.

Вспышка была зафиксирована в гостинице поселка Лоо, где проживали юные спортсмены. Эпидемиологическое расследование включало отбор проб воды, продуктов и биоматериалов заболевших для лабораторных анализов.

В ведомстве отмечают, что все заболевшие находятся под круглосуточным медицинским наблюдением и получают необходимое лечение. За контактными лицами и сотрудниками отеля продолжается усиленное медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Новых случаев заболевания среди проживающих в гостинице не выявлено.

Риск дальнейшего распространения инфекции оценивается как низкий, однако противоэпидемические мероприятия продолжаются, а ситуация находится под постоянным контролем специалистов Роспотребнадзора. В первые часы после выявления заболевших возбудитель был установлен с помощью лабораторных исследований.

В связи с инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Лазаревского района также проводит проверку по факту отравления несовершеннолетних спортсменов.

Как сообщалось накануне, в сочинском районе Лоо несколько детей и взрослые, приехавшие на спортивные сборы из академии футболиста «Спартака» Зобнина почувствовали симптомы отравления. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.