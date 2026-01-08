В Госдуме выступили против романтизации догхантеров

Депутат Бурматов назвал догхантеров уголовными преступниками

Tекст: Дарья Григоренко

«Перед вами уголовный преступник, который совершил преступление, за которое у нас пять лет дают. А вы говорите, это догхантер, санитар леса, каменных джунглей. Они сами себя романтизируют», – подчеркнул депутат, передает ТАСС.

Бурматов выразил решительное несогласие с подобным образом: по его словам, на форумах догхантеры называют себя «санитарами леса», но на деле, по мнению парламентария, это «моральные уроды, которые разбрасывают отраву». Отраву для собак, по словам депутата, подобные преступники часто раскидывают на детских площадках.

Бурматов предупредил, что подобные действия могут привести к трагедии, если ребенок возьмет в рот песок с ядом в песочнице. Он также отметил, что жертвами догхантеров чаще становятся домашние собаки, особенно мелких пород, которым тяжелее справиться с ядом, чем крупным животным.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто такие догхантеры, зачем они охотятся на собак и как спасти своего питомца.