Казначейство начало автоматически отслеживать траты по гособоронзаказу
Казначейство России с 2026 года внедрило систему автоматического контроля за расходованием бюджетных средств, законодательно закрепленную для нужд обороны страны,сообщил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Руководитель ведомства Роман Артюхин доложил Владимиру Путину о начале работы системы контроля расходов. Процесс мониторинга средств, выделенных на оборону, стартовал в 2026 году, сообщается на сайте Кремля.
«Гособоронзаказ. Серьезная задача, которая была поставлена перед нами, вступили в силу поправки по вашему поручению в закон о гособоронзаказе. И с этого года мы приступили к автоматизированному мониторингу использования средств гособоронзаказа», – заявил чиновник.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл эту службу ключевым органом в работе с бюджетом. В ноябре Артюхин также обсуждал вопросы повышения эффективности государственных трат и цифровые инструменты с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководителем Федерального казначейства.