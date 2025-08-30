  • Новость часаРоспотребнадзор заявил о втором случае лихорадки чикунгунья в России
    Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы
    В Госдуме назвали вступающие в силу в сентябре законы
    Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией
    СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Евгения Петросяна
    Путин отметил совместную борьбу России и Китая против санкций
    Путин назвал долю доллара и евро в расчетах с Китаем статистической погрешностью
    Путин указал на возрождение японского милитаризма
    Госдеп одобрил продажу Украине услуг Starlink и обслуживания ЗРК Patriot
    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    15 комментариев
    30 августа 2025, 12:27 • Новости дня

    Путин поздравил Ессентуки с юбилеем, назвав жемчужиной Кавказа

    Путин поздравил город Ессентуки с 200-летием и отметил его успехи

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России в поздравительной телеграмме к 200-летию Ессентуков выделил достижения города и вклад его жителей в развитие туризма.

    Владимир Путин направил поздравление жителям Ессентуков по случаю 200-летия города, передает ТАСС. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме он назвал Ессентуки «настоящей жемчужиной Северного Кавказа» и отметил путь города от казачьей станицы до известного курорта.

    Глава государства подчеркнул, что с историей Ессентуков связаны имена выдающихся ученых, врачей и деятелей культуры, среди которых Станиславский, Шаляпин, Прокофьев, Рахманинов, Горький и Куприн.

    В послании президент отметил динамичное развитие города, строительство санаторных и других объектов, экологические и туристические инициативы, а также создание современных рабочих мест и общественных пространств.

    Путин добавил: «Мы и дальше будем осуществлять программы, направленные на повышение благосостояния жителей Ессентуков, создание здесь современных рабочих мест и комфортных общественных пространств, широких возможностей для самореализации молодежи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вскоре Набережные Челны отметят 400-летие со дня основания. Власти Татарстана ранее обращались к федеральному правительству с просьбой о дополнительной поддержке в связи с готовящимися праздничными мероприятиями и развитием промышленного потенциала города.

    29 августа 2025, 20:02 • Новости дня
    Сотрудница МИД Армении изменила родине с любовником из Азербайджана

    Сотрудница МИД Армении передавала информацию любовнику из Азербайджана

    Сотрудница МИД Армении изменила родине с любовником из Азербайджана
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудница МИД Армении Ашхен Алексанян, задержанная по подозрению в шпионаже на Азербайджан, передавала секретные данные своему возлюбленному из Баку.

    Как сообщил онлайн-ресурс Factor.am, ссылаясь на свои источники, сотрудница МИД Армении была задержана в Ереване по подозрению в шпионаже в пользу Азербайджана. По данным источников, Служба национальной безопасности Армении установила, что Алексанян поддерживала контакты с гражданином Азербайджана, с которым у нее была любовная связь, и передавала ему важную информацию, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что Алексанян занимала должности в ключевых управлениях МИД и имела доступ к закрытым материалам. Ее задержали в аэропорту «Звартноц» более месяца назад. Во время допроса она рассказала, что получала деньги от азербайджанской стороны и не действовала в одиночку.

    На данный момент неизвестно, кто был ее сообщником и какую должность этот человек занимает в МИД Армении. Согласно публикации, сотрудники СНБ изъяли компьютеры некоторых работников министерства в связи с расследованием. Служба нацбезопасности и МИД Армении пока не дали официальных комментариев по данному делу.

    Ранее ФСБ сообщала, что уроженка Азербайджана и гражданка России, проживавшая в Рязани, осуждена на пять лет лишения свободы за установление контакта с украинской спецслужбой.

    Комментарии (18)
    29 августа 2025, 19:56 • Новости дня
    В реанимации скончался актер и режиссер Николаев

    В Москве умер известный актер и режиссер Игорь Николаев

    В реанимации скончался актер и режиссер Николаев
    @ RomaCud (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Евгения Караваева

    В столичной больнице на 80-м году жизни ушел из жизни Игорь Николаев (Калинаускас) – режиссер, актер и основатель нескольких театральных студий.

    Режиссер и актер Игорь Николаев скончался в реанимации в Москве, передает «Московский комсомолец». Причины смерти пока не сообщаются.

    Игорь Николаев родился 7 февраля 1945 года в Новгороде. Его путь в искусстве начался во время учебы в Театральном училище имени Щукина, где он впервые попробовал себя на сцене и в режиссуре.

    С 1970 по 1984 год Николаев работал постановщиком в театрах разных городов, среди которых Астрахань, Орджоникидзе, Минск и Вильнюс. Он также основал несколько театральных студий, а всего поставил около 70 спектаклей, в числе которых «Арена» Фридберга, «Феномены» Горина, «Дракон» Шварца и «Юродия» по Достоевскому.

    В кино Николаев снялся в таких известных постановках, как «Свадьба» (1981) по Чехову и «Сильное чувство» по мотивам Ильфа и Петрова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперный певец и народный артист России Сергей Алексашкин умер в возрасте 73 лет.

    Комментарии (3)
    29 августа 2025, 20:50 • Видео
    Битва титанов: Трамп против Сороса

    «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    Комментарии (2)
    29 августа 2025, 17:19 • Новости дня
    Министр обороны наградил Безрукова медалью

    Сергей Безруков и Галина Бокашевская получили медали Минобороны РФ

    Министр обороны наградил Безрукова медалью
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Артисты театра были отмечены наградами Минобороны за укрепление боевого содружества и поддержку морального духа военных.

    Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о награждении Сергея Безрукова и Галины Бокашевской медалями «За укрепление боевого содружества», передает ТАСС.

    Сообщается, что медали вручены за значительный вклад в поддержание морального духа участников спецоперации на Украине и их семей. Официальный документ был оглашен во время сбора труппы Московского губернского театра.

    В Министерстве обороны подчеркнули важность работы творческих коллективов и их руководителей для повышения морального состояния военных и их близких. Медаль «За укрепление боевого содружества» учреждена в 1995 году и вручается за выдающиеся заслуги в области военного сотрудничества.

    Сергей Безруков занимает пост художественного руководителя МГТ с 2010 года, активно развивает театр и поддерживает молодых актеров. Галина Бокашевская – заслуженная артистка России, известная своими ролями в знаковых постановках театра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Безруков сообщил, что участвует в съемках сериала «Трудно быть богом», стартовавших в Иране и завершающихся в России. Артист также опубликовал фото с рыбалки на Дону, что вызвало обсуждение возможного нарушения запрета на ловлю рыбы с моторной лодки. Безруков и Александра Урсуляк стали лауреатами премии «Золотой орел» за 2024 год за исполнение главных ролей.

    Комментарии (2)
    29 августа 2025, 19:48 • Новости дня
    Раскрыта схема хищения средств из Театра сатиры
    Раскрыта схема хищения средств из Театра сатиры
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Арестован бывший руководитель Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев по обвинению в мошенничестве на сумму около 20 млн рублей. Следствие считает, что он заключал фиктивные авторские договоры с театром о создании сценариев.

    Мамедали Агаева подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Суд учел позицию прокуратуры Центрального административного округа при избрании меры пресечения, сообщает прокуратура Москвы в Telegram.

    На судебном заседании обвиняемый выступил против ареста, отмечая: «Прошу не заключать меня под стражу». Защита настаивала на более мягкой мере – домашнем аресте или запрете определенных действий, однако суд решил иначе.

    Следствие установило, что экс-директор вместе с неустановленными лицами создал схему по хищению средств театра. Он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал фиктивные авторские договоры с театром о создании сценариев и передаче прав, чтобы получать 4% от выручки с продажи билетов на спектакли.

    По данным прокуратуры, на основании подложных отчетов обвиняемый с сообщниками похитили порядка 20 млн рублей. Ход расследования находится на контроле у прокуратуры Центрального административного округа.

    Как писалагазета ВЗГЛЯД, экс-директору Театра сатиры грозит 10 лет лишения свободы.

    Комментарии (16)
    29 августа 2025, 20:43 • Новости дня
    Путин провел ряд структурных изменений в администрации президента

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Путин создал в составе администрации президента новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

    В документе отмечается, что указ подписан «в целях совершенствования деятельности администрации президента РФ». Новое управление будет заниматься вопросами стратегического партнерства и сотрудничества на высоком уровне, передает ТАСС.

    Одновременно с этим прекращена деятельность двух других управлений – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Руководителю администрации президента поручено в течение трех месяцев провести все необходимые организационно-штатные изменения.

    Указ о мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента вступает в силу с сегодняшнего дня.

    Ранее Путин образовал Совет по демографической и семейной политике, его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    Комментарии (8)
    29 августа 2025, 21:34 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигрантов члену «Русской общины» в Югре

    Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигрантов члену «Русской общины» в Югре

    Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигрантов члену «Русской общины» в Югре
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа группа приезжих угрожала активисту общественной организации после того, как он заснял их противоправные действия и вызвал полицию.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту противоправных действий приезжих в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа, передает РИА «Новости».

    Поводом стали сообщения в социальных сетях об угрозах представителям общественной организации, которые зафиксировали неправомерные действия одного из приезжих.

    В сообщении пресс-службы СК РФ говорится: «Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М. В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о предварительных результатах расследования».

    Ранее Telegram-канал «Русская община Ханты-Мансийского автономного округа» рассказал, что их активист снял на видео двух приезжих, один из которых предположительно находился в состоянии наркотического опьянения, а второй – в состоянии алкогольного опьянения. После этого к активисту подошли земляки заснятых на видео, угрожали ему, заставили записать извинения на видео и заблокировали в машине другого активиста, который пытался помочь.

    Следственные органы ведут проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает СК РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Московской области изучает сведения об избиении девушки на детской площадке в городском округе Шатура.

    Комментарии (26)
    29 августа 2025, 16:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения
    Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что буферная зона по линии соприкосновения на Украине не требуется, поскольку дистанция между тяжелым вооружением из-за работы дронов уже превышает 10 км.

    Владимир Зеленский отказался поддержать идею создания специальной буферной зоны на Украине, передает ТАСС. По его словам, современное вооружение и широкое применение беспилотников делают невозможным создание зоны безопасности, поскольку фактически опасная «мертвая зона» уже имеется.

    «Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложение о 100 км. Это абсолютно другая история. Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится [на расстоянии] 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю «мертвая зона», кто-то называет «серая зона», уже существует», – сказал Зеленский на брифинге.

    Ранее газета Politico сообщала, что лидеры ряда европейских государств рассматривали вариант создания 40-километровой буферной зоны на Украине для мирного урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. Запад обсуждает создание трехуровневой системы обороны на Украине, включающей демилитаризованную зону с нейтральными миротворцами и подготовленные войска Украины.

    Комментарии (3)
    29 августа 2025, 20:35 • Новости дня
    Белоусов назвал десять приоритетных направлений деятельности Минобороны
    Белоусов назвал десять приоритетных направлений деятельности Минобороны
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Коллегии Минобороны назвал десять приоритетных направлений деятельности ведомства.

    Главной задачей Белоусов назвал «обеспечение достижения победы в специальной военной операции и реализацию целей, определенных Верховным Главнокомандующим». Министр отметил рост темпов продвижения российских войск: если в начале года ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то сейчас – 600-700, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Белоусов сообщил, что в 2024 году российские войска нанесли 35 массированных и групповых ударов по 146 ключевым объектам противника, что привело к повреждению 62% инфраструктуры предприятий оборонного комплекса Украины. По его данным, украинские вооруженные силы потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различного вооружения.

    Второе приоритетное направление связано с формированием Государственной программы вооружения до 2036 года, охватывающей стратегические ядерные силы, космические средства, системы ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта. Белоусов подчеркнул необходимость модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров с учетом новых специальностей, включая применение беспилотных летательных аппаратов и робототехники.

    Третье направление касается медицинского обеспечения военнослужащих, где достигнуты высокие показатели возвращения в строй после ранений и внедрены современные технологии помощи на передовой, включая «сухую плазму» и лечение устойчивых инфекций, а также расширена система реабилитации и протезирования.

    Четвертое направление связано с социальным обеспечением военнослужащих и членов их семей, где введены цифровые сервисы, сокращающие бюрократию и обеспечивающие оперативное подтверждение льгот, а пятое – с формированием эффективного механизма обратной связи, позволяющего военнослужащим контролировать решения по своим обращениям через «Личный кабинет» и Военно-социальный центр.

    Шестое направление касается военного и военно-технического сотрудничества с союзниками, направленного на долгосрочную модернизацию армий партнеров. Седьмое приоритетное направление связано с реформированием строительного и имущественного комплекса Минобороны, повышением эффективности работы и устойчивым функционированием отрасли, в том числе сокращением объектов незавершенного строительства.

    Восьмое направление касается оптимизации внутренних управленческих процессов, внедрения системы управления проектами, финансовой стабилизации и поддержания всех социальных выплат и денежного довольствия военнослужащих. Девятое направление связано с созданием единой цифровой среды, включая завершение Государственной системы единого воинского учета и ускорение работы программного обеспечения «Алушта».

    Десятым приоритетом Белоусов назвал обеспечение комплектования войск, повышение готовности операторов БпЛА и создание эффективной системы их логистики и ремонта, что, по его словам, положительно отражается на ходе боевых действий.

    Белоусов подчеркнул, что все направления реализуются системно и требуют дальнейшего внимания, отметив, что к декабрю будут представлены полные итоги работы Министерства обороны.

    В пятницу Белоусов сообщил, что российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 квадратных километров территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    Ранее Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в ВС РФ. Накануне министр обороны поручил создать и наполнить базу данных по результатам поражения противника российскими беспилотными летательными аппаратами.

    Комментарии (9)
    29 августа 2025, 17:43 • Новости дня
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику с 31 августа по 3 сентября по приглашению Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал Кремля.

    В Тяньцзине российский лидер примет участие и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества ШОС и вопросы международной повестки.

    1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс», куда пригласили руководителей стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также представителей международных организаций.

    В Пекине 2 сентября пройдет трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии. Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым вопросам сотрудничества стран.

    Также в этот день Путин проведет официальные переговоры с Си Цзиньпином, где будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также вопросы глобальной и региональной повестки.

    3 сентября президент России станет главным гостем на праздничных мероприятиях к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также  даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

    Сообщалось, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Пекине в сентябре на фоне празднования 80-летия Победы в войне с милитаристской Японией.

    Комментарии (9)
    29 августа 2025, 21:54 • Новости дня
    МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю

    МИД России заявил о кампании на подрыв отношений с Москвой в иранских СМИ

    МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В иранских СМИ за последние недели заметно участились публикации, ставящие под сомнение стратегическое партнерство между Россией и Ираном, включая обвинения в передаче разведданных Израилю, сообщили в МИД России.

    В последнее время в иранских СМИ участились публикации с недостоверной информацией о внешней политике России, что свидетельствует о скоординированной дезинформационной кампании, направленной на подрыв российско-иранских отношений, сообщается в Telegram-канале МИД России.

    По мнению ведомства, эти материалы создают ложное впечатление, будто Россия не является для Ирана «надежным партнером» и не оказала необходимой поддержки в конфликте с Израилем.

    В МИД обратили внимание, что враждебные России и Ирану силы пытаются дискредитировать стратегическое партнерство между двумя странами, а также настойчиво распространяют сообщения о передаче Москвой секретной информации Израилю, что категорически опровергается российской стороной. Наиболее резонансным в министерстве назвали бездоказательное заявление члена иранского совета по определению целесообразности решений Мохамеда Садра о якобы передаче Россией Израилю точных координат иранской ПВО.

    При этом Россия последовательно осуждала военные удары Израиля и США по территории Ирана, совершенные, по мнению МИД, в нарушение Устава ООН и международного права. В ведомстве выразили уверенность, что иранские коллеги будут дальше внимательно реагировать на подобные информационные вбросы, чтобы не допустить подрыва сотрудничества между государствами.

    Напомним, президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подписали в Кремле договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    Ранее МИД России призвал «евротройку» Лондон, Париж и Берлин пересмотреть решение о санкциях против Ирана.

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили итоги российско-американской встречи на Аляске.

    Стороны также рассмотрели вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном.

    Россия и Иран договорились совместно работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран.

    Комментарии (12)
    29 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    Назван объем попавшей в море нефти с терминала КТК в Новороссийске

    В Черное море у Новороссийска попало около 30 кубометров нефти

    Назван объем попавшей в море нефти с терминала КТК в Новороссийске
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Утечка произошла утром во время грузовых работ на причальном устройстве компании КТК, в море оказались десятки кубометров нефти.

    Как передает ТАСС, утечка нефти произошла утром 29 августа на выносном причальном устройстве № 2 АО «КТК-Р» во время проведения грузовых операций. Причиной разлива стал разрыв морского соединения плавучего шланга.

    В результате происшествия, по данным компании, в Черное море попало около 30 кубических метров нефти. Росприроднадзор подтвердил информацию, сославшись на сообщения от КТК.

    Ранее представители Росприроднадзора сообщили агентству, что разлив был оперативно локализован. Опасности дальнейшего распространения нефтяного пятна, по их словам, нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать с компании «Волгатранснефть» компенсацию за экологический ущерб после разлива нефтепродуктов у Керченского пролива.

    В Красноярском районе Самарской области устраняют последствия утечки нефтепродуктов, которые загрязнили 500 кв. метров грунта. Министерство транспорта приступило к проверке танкерного флота России, планируя завершить все процедуры до начала навигации 2025 года.

    Комментарии (6)
    29 августа 2025, 12:56 • Новости дня
    Вэнс заявил о готовности занять пост президента США

    Вэнс заявил о готовности занять пост президента США в случае болезни Трампа

    Вэнс заявил о готовности занять пост президента США
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять пост главы государства, отметив при этом отличное самочувствие и энергию главы США Дональда Трампа, которому сейчас 78 лет.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today заявил о готовности занять пост президента в случае необходимости.

    По его словам, за 200 дней в должности он получил значительный опыт, который позволит успешно выполнять обязанности главнокомандующего.

    Вэнс прокомментировал возраст действующего президента Дональда Трампа, который является самым возрастным лидером в истории США, начавшим второй срок в возрасте 78 лет.

    При этом он отметил, что глава государства находится в отличной физической форме и обладает «невероятной энергией».

    «Президент в невероятно хорошей форме», – отметил Вэнс, положительно охарактеризовав физическое состояние Трампа.

    Ранее журналист Адам Гэббатт заявил, что публичные выступления Дональда Трампа сопровождаются сменой тем и забывчивостью, вызывая сомнения в его когнитивных функциях.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья.

    Комментарии (2)
    30 августа 2025, 05:11 • Новости дня
    В Киеве за ночь прогремело пять серий взрывов
    В Киеве за ночь прогремело пять серий взрывов
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы звучат в разных регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, сообщают украинские СМИ.

    Как следует из информации украинских СМИ, в столице Украины взрывы прозвучали уже в пятый раз за ночь, при этом воздушная тревога действует более шести часов, передает ТАСС.

    Взрывы также были зафиксированы в Киевской области, в частности в Броварах, передает РИА «Новости».

    В Днепре (Днепропетровске) взрывы произошли четыре раза за ночь. Как минимум две серии взрывов зафиксировали в Луцке Волынской области.

    Также сообщается о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области, в Житомире и Сумах. Взрывы произошли в Ивано-Франковской и Полтавской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городах Чернигов и Черкассы ранее также прогремели взрывы. Кроме того, сообщалось о взрывах в Харькове.

    Комментарии (6)
    29 августа 2025, 14:44 • Новости дня
    Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев

    Американист Дудаков: Меры Трампа сделают Киев и ЕС сговорчивее в украинском урегулировании

    Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США при необходимости смогут оказать давление на Брюссель и Киев в части требований по ключевым аспектам урегулирования украинского кризиса. Для Европы у Белого дома имеются экономические рычаги, а придать сговорчивости Зеленскому помогут антикоррупционные расследования, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о недовольстве американского лидера из-за пробуксовки мирного урегулирования.

    «Трамп выказывает явное недовольство позициями европейских «ястребов» и украинского лобби, которые, по сути, сейчас являются главными противниками развития любых переговорных процессов по Украине. Формально Брюссель и Киев декларируют стремление к мирному урегулированию, но при этом выдвигают условия, которые практически не оставляют шансов для деэскалации», – заметил американист Малек Дудаков.

    В частности, аналитик напомнил про планы Европы создать буферную зону между Украиной и Россией, где бы располагались так называемые европейские миротворцы. «При этом, по замыслу Брюсселя, военные будут выполнять не миротворческие функции, а тренировать подразделения ВСУ. Эту инициативу очень сложно назвать приемлемой для Москвы. Потому очевидно, что такой сценарий рискует завести переговорный процесс в тупик», – посетовал он.

    «Кроме того, даже сами европейцы осознают свою неспособность проводить какие-либо «миротворческие операции» на Украине без помощи США. Потому Брюсселю необходимо убедить Трампа предоставить Европе поддержку в сфере разведданных, военной логистики, авиации, ПВО и общей координации. Но это, очевидно, расходится с планами главы Белого дома сокращать военное присутствие в Европе, переориентируясь на Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион для конкуренции с Китаем и противостояния Ирану», – заметил спикер.

    «Нельзя исключать, что Трамп пойдет на уступки Европе в отдельных вопросах, но в целом позиции Вашингтона и Брюсселя сильно расходятся, поэтому координация одних только европейцев по украинскому вопросу сейчас не выглядит логичной», – детализировал собеседник.

    «В этой ситуации многое будет зависеть от того, в какой степени Трамп сможет «продавить» Брюссель и Киев, а у США есть рычаги давления на них. Так, недавно Европе пришлось заключить невыгодное для себя торговое соглашение с американской стороной», – напомнил политолог.

    «Что касается Украины, то Вашингтон всегда может активизировать любой из многочисленных антикоррупционных треков, инициировать расследование того, как осваивались западные транши и какая их часть была разворована. Кроме того, Трамп может начать открыто поддерживать украинскую политическую оппозицию, которая сейчас активизируется и пытается бросить вызов Зеленскому и его команде», – акцентировал аналитик.

    «Судя по всему, рано или поздно Вашингтон проявит политическую волю к усилению давления на Киев – учитывая стремление администрации Трампа договориться с Москвой и получить возможность переориентироваться на другие направления. При таком сценарии стоит ожидать активизации переговорного трека. Если же не произойдет серьезных подвижек в диалоге американцев с европейцами и украинцами, то перспективы и сроки потенциального урегулирования начнут сдвигаться вправо», – резюмировал Дудаков.

    Ранее издание Atlantic со ссылкой на собственные источники сообщило о недовольстве президента США Дональда Трампа из-за пробуксовки мирного урегулирования украинского кризиса. По его мнению, этому способствуют некоторые члены Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов в России).

    В публикации отмечается, что форма возможного мирного соглашения остается неясной: США не взяли на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины, но Белый дом оценивает возможность продолжения обмена разведданными с Киевом и потенциальную помощь в ПВО.

    «Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта», – сказано в статье.

    Накануне представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп был «недоволен» атакой ВС России по объектам в Киеве, однако не удивился такому развитию событий. Она напомнила, что Украина, в свою очередь, нанесла удары по российским нефтяным объектам. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европе не удалось раздуть скандал из ударов по украинской столице.

    Комментарии (5)
    29 августа 2025, 14:25 • Новости дня
    Прах Щедрина и Плисецкой пообещали развеять над Россией

    Глава фонда Пелешев: Прах Щедрина и Плисецкой завещано развеять над Россией

    Прах Щедрина и Плисецкой пообещали развеять над Россией
    @ Валентин Кузьмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой будет развеян над Россией согласно завещанию, сообщил генеральный секретарь Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев.

    Прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой будет развеян над Россией согласно завещанию, передает ТАСС. По словам Пелешева, когда это произойдет, еще неизвестно.

    Дипломаты из генконсульства России в Бонне сообщили, что Щедрин скончался 29 августа в клинике Богенхаузен в Мюнхене из-за обострившихся заболеваний, связанных с возрастом. Композитору было 92 года. Родственники артиста рассматривают возможность проведения прощальной церемонии, кремации и последующей доставки праха на Родину, передает РИА «Новости».

    Дипломаты сообщают, что поддерживают постоянный контакт с лицами, опекавшими композитора в последние годы. Точная дата церемонии пока не определена.

    Ранее в фойе исторического здания Большого театра в Москве открыли доступ для всех желающих почтить память композитора Родиона Щедрина 29, 30 и 31 августа.

    Композитор Родион Щедрин ушел из жизни в возрасте 92 лет. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь, композитора не стало в Германии, где он провел последние годы жизни.

    Комментарии (10)
    ВС России взяли под контроль Камышеваху в Донбассе
    США заявили о передаче ВСУ оружия, способного бить «глубже» по территории России
    В Бундестаге предложили провести референдум о смене флага и гимна Германии
    В Киеве за ночь прогремело пять серий взрывов
    Бельгия выделила 100 млн евро на закупку в США оружия для Киева
    Актриса Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»
    Times заявила о несогласии королевы Елизаветы II с Brexit

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

