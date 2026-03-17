В Днепропетровске после избиения сотрудниками ТЦК умер мужчина

Мужчина умер в больнице Днепропетровска после избиения сотрудниками ТЦК

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Днепропетровске на Украине мужчина скончался в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК – аналог военкомата), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале издания, ссылающегося на родственников погибшего, которые уже обратились в полицию.

По словам близких, мужчину задержали, быстро провели через медицинскую комиссию и избили по дороге в военкомат. После этого его доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, многочисленными переломами и повреждениями внутренних органов.

Согласно медицинским выпискам, опубликованным изданием, пострадавший поступил с серьезными повреждениями, полученными в результате контакта с тупым предметом. Мужчина скончался через шесть дней после госпитализации. Представители военкомата пока воздерживаются от официальных комментариев об инциденте.

Ранее в городе Яворов Львовской области 48-летний мужчина умер в территориальном центре комплектования, а причиной в самом ТЦК назвали отравление алкоголем.

До этого в ТЦК Одессы мужчина потерял сознание и скончался во время сверки учетных данных, причиной была сердечная недостаточность. А в Житомирской области у ТЦК умер мужчина, признанный годным к службе.



