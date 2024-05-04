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    В западном саммите по Украине немало полезного для России
    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России
    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги
    Кандидат в президенты Литвы признал Крым российским
    Российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом
    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы
    Захарова назвала слова Борреля о конфликте на Украине «формулой мира»
    Боррель назвал условие капитуляции Украины
    Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    7 комментариев
    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    4 мая 2024, 10:26 • Новости дня

    Цыгане Закарпатья заблокировали военкомат из-за мобилизации односельчанина

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Закарпатской области произошел конфликт между сотрудниками территориального центра комплектования (военкомата) и местными цыганами.

    По данным интернет-издания «Инсайдер UA», цыгане приехали в военкомат и заблокировали выезд из него. Причиной стало намерение военкомата мобилизовать их односельчанина, который, по их словам, не подлежал мобилизации из-за болезни, передает ТАСС.

    На видео, опубликованном в Telegram-канале издания, видно, что люди в панике разбегаются, слышны выстрелы.

    Ранее сообщалось, что на Украине решили отправить воевать больных раком и ВИЧ.

    3 мая 2024, 19:14 • Новости дня
    Российские войска прорвались в Котляровку Харьковской области

    Военкоры: Первая танковая армия прорвала оборону ВСУ и пошла на штурм Котляровки

    Российские войска прорвались в Котляровку Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первая танковая армия Вооруженных сил России прорвала оборону украинских войск в районе Кисловки на Купянском направлении и штурмует Котляровку в Харьковской области, сообщили российские военкоры.

    Согласно данным в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», подразделения ВС России 47-й дивизии обошли силы противника и прорвались через несколько линий обороны ВСУ в примыкающем к Кисловке поселке Котляровка на Купянском направлении.

    О том, что российские военные выбили ВСУ и вошли в Котляровку, пишет также «Военное обозрение».

    Прорыв российских войск подтверждают и кадры, которые опубликовали ВС России. Украинские СМИ сообщили, что на Купянско-Сватовском участке фронта российские войска продолжают штурмовые действия в районе Кисловки и прорвались в Котляровке на глубину до 480 метров.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска в 2024 году освободили 547 квадратных километров в новых регионах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

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    3 мая 2024, 11:44 • Новости дня
    ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
    ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ ликвидировала прибывшего из Литвы диверсанта Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО), который планировал совершить серию терактов на военных и энергообъектах в Московском регионе и Ленинградской области, сообщили в ЦОС ФСБ.

    В спецслужбе установили, что целью диверсанта были объекты Минобороны в Московском регионе, а также участники добровольческого батальона и его волонтерского центра в Петербурге, передает ТАСС.

    Диверсант – член запрещенной в РФ украинской террористической организации, российский гражданин 1976 года рождения – был выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области.

    При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    Ранее ФСБ задержала в Луганской народной республике украинскую гражданку, ее подозревают в корректировке ударов украинской армии.

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    3 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги

    ЕС призвал Украину отчитываться за полученную финансовую помощь, которой Киев может лишиться

    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может столкнуться с трудностями при получении помощи от ЕС, если не будет отчитываться об ее использовании, Киеву надо осознать, что необходима прозрачность в расходах, заявила представитель Евросоюза в Киеве Катарина Матернова в эфире украинского телемарафона.

    Представитель ЕС отметила, что Украина получает не только военную поддержку, но и серьезные финансовые вливания в бюджет на социальные выплаты и оказание общественных услуг. По ее словам, жителям Украины необходимо осознавать, что у каждой страны ЕС есть своя политика, передает ТАСС.

    Матернова добавила, что если граждане Евросоюза посчитают, что при оказании помощи Украине не будет отчетности и прозрачности, в дальнейшем поддержку Киеву будет трудно обеспечить.

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США. Financial Times писала, что дефицит бюджета Украины заставил ее начать вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой.

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    4 мая 2024, 03:18 • Новости дня
    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России

    США захотели уговорить G7 компенсировать за счет прибыли от замороженных активов России помощь Киеву на 50 млрд долларов

    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США предлагают G7 предоставить Киеву помощь на сумму до 50 млрд долларов, а расходы компенсировать за счет прибыли от замороженных активов России, сообщили источники.

    Как сообщает Bloomberg, США проводят переговоры с «близкими партнерами». Вашингтон хочет «возглавить группу союзников», которые выделят Киеву указанную помощь. При этом, сообщает Bloomberg, «огромные расходы» должны быть «компенсированы за счет... прибыли от суверенных российских активов, которые были заморожены», передает РИА «Новости».

    Указывается, что США ведут соответствующие переговоры с G7. Вашингтон хочет, чтобы на саммите в июне страны G7 подписали соглашение по данному вопросу. Однако, как сообщает Bloomberg, переговоры проходят тяжело, заключение договоренностей может потребовать месяцев.

    Глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила информацию о переговорах: «В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G7, а не только Соединенные Штаты делали это в одиночку».

    Напомним, СМИ пишут, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. Главной причиной изменения решения стран G7 стала «боязнь ответных мер».

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    3 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»

    Зампред Совбеза Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»

    Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запланированная в Швейцарии «мирная конференция» принесет России тройную пользу, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что конференция станет очередным свидетельством краха «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.

    Также политик отметил, что саммит может стать «зримым доказательством полнейшей импотенции западных элит» касательно вопроса о прекращении военного конфликта.

    Кроме того, Медведев указал на то, что конференция позволит ВС России и дальше без помех продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов.

    Ранее в российском посольстве в Швейцарии заявили, что проведение так называемой мирной конференции является продавливанием киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов, запуск мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла без участия России.

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    3 мая 2024, 14:21 • Новости дня
    На Украине решили отправить воевать больных раком и ВИЧ

    «Страна.ua»: На Украине отправят воевать больных ВИЧ и раком

    На Украине решили отправить воевать больных раком и ВИЧ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Больных ВИЧ и раком смогут призывать в украинскую армию, а призывников, страдающих психическими расстройствами, мобилизуют в тыл, сообщило издание «Страна.ua».

    Согласно обновленному Минобороны Украины списку заболеваний, по которым определяется пригодность к военной службе, с учета снимаются больные туберкулезом, у которых идет распад легочной ткани с выделением бактерий, но люди с клинически излеченным туберкулезом могут служить в ТЦК или в штабах, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Годными могут признать призывников с «остаточными явлениями» ВИЧ, бессимптомных носителей ВИЧ, больных раком в стадии стойкой ремиссии.

    Неоперабельных с метастазами раковых больных, а также тех, у кого прогрессирует опухоль, снимут с учета. Те, кто имеет «медленно прогрессирующую» онкологию, отправят на службу в тыл. Кроме того, в тыл также отправят страдающих легкими психическими расстройствами.

    На Украине призывники, получившие статус ограниченно годных к службе, должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию, где их разделят на категории.

    В апреле украинская Рада приняла закон об ужесточении мобилизации. Ранее призывник на Украине умер от эпилепсии, он был признан годным к службе.

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    3 мая 2024, 11:48 • Новости дня
    Политолог сказал, какие страны Европы могут депортировать украинских уклонистов

    Политолог Скачко: Отношение к выдаче Украине уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов

    Политолог сказал, какие страны Европы могут депортировать украинских уклонистов
    @ Lucy North/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Беженцы с Украины ценятся в Чехии в качестве рабочей силы, поэтому Прага не станет выдавать уклонистов. Решение каждой европейской страны по депортации мужчин призывного возраста будет зависеть от состояния государственной экономики и внутриполитической ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Чехии заявили о невозможности выдачи уклонистов Украине.

    «Чехи не хотят выдавать уклонистов офису Зеленского по экономическим мотивам. Дело в том, что на фоне миграции из стран Азии и Африки Прага начала серьезно ценить беженцев с Украины. С их помощью можно относительно легко решить вопрос рабочей силы и демографические проблемы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Отношение к выдаче уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь от состояния экономики. Если страна за счет беженцев может решить проблемы в финансовой сфере, то их не депортируют. Второй показатель – это внутриполитическая ситуация. Многие правительства опасаются нарушения прав украинцев на фоне лояльного отношения к приезжим из других регионов», – отмечает собеседник.

    «Например, Германия или Франция, скорее всего, не выдадут уклонистов. Эти страны, как и Чехия, нуждаются в квалифицированной рабочей силе. Кроме того, таких мигрантов можно сравнительно легко интегрировать. Поляки, несмотря на свою риторику, также вряд ли будут депортировать беженцев по экономическим причинам. Тем не менее многочисленность и организованность украинской диаспоры способна вынудить Варшаву перейти к давлению на это этническое меньшинство», – подчеркивает он.

    «Выдать уклонистов может Британия. Это государство не знает, что делать с мигрантами. Беженцы – проблема для Лондона, так как они создают социальную напряженность и дополнительную нагрузку на бюджет. Страны Бенилюкса, в свою очередь, могут отдать это решение на откуп отдельных территориальных общин», – акцентирует эксперт.

    «Однако на данный момент нет механизма, который бы позволил массово депортировать граждан другой страны. Прекращение оказания консульских услуг также практически не повлияет на выезд уклонистов. Это только повысит уровень нелегальной миграции. Тем не менее украинцы все же рискуют стать теми, кого могут выслать. Именно на них и опробуют некую новую систему», – резюмировал Скачко.

    Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от призыва. Однако, по его словам, у Праги нет возможности влиять на процесс возвращения мигрантов призывного возраста на родину.

    В свою очередь польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину граждан призывного возраста. По словам главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, Варшава способна пойти на такой шаг, если офис Зеленского об этом попросит.

    В то же время МИД Украины принял решение не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом. Этой категории людей теперь можно будет только оформить документы для возвращения на родину. Данное указание, как заявило ведомство, следует исполнять до дальнейших «разъяснений о порядке применения» закона о мобилизации.

    Глава МИД страны Дмитрий Кулеба лично выступал за принятие данной инициативы. «Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной», – объяснил он. Ограничение доступа к консульствам, по его словам, якобы призвано решить проблему бегства украинских мужчин за границу в попытке спастись от мобилизационных мероприятий.

    В связи с этим газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия стала самой безопасной страной для украинцев.

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    3 мая 2024, 15:36 • Новости дня
    Полковник СБУ заявил о бессилии ВСУ перед российскими дронами

    Полковник СБУ Стариков заявил о бессилии ВСУ перед российскими дронами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские FPV-дроны представляют самую серьезную проблему на поле боя для украинской армии, заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

    В видео на своем YouTube-канале Стариков пояснил, что имеющиеся у Украины системы ПВО не способны сбивать эти дроны, а применение мелкокалиберного оружия против них неэффективно, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российские FPV-дроны неуязвимы перед средствами радиоэлектронной борьбы, поскольку они используют нестандартные частоты. По мнению полковника, решение этой проблемы необходимо искать на государственном уровне.

    Ранее российские военнослужащие при помощи FPV-дрона уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой в ЛНР.

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    3 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Боррель назвал условие капитуляции Украины

    Боррель: Украина капитулирует за две недели без оружия Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие западных поставок вооружения Киеву заставит Украину капитулировать в течение двух недель, заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Я знаю, как остановить войну. Надо перестать поставлять оружие», – сказал Боррель, выступая с речью в Британии, передает ТАСС.

    В таком случае Украина капитулирует за две недели, считает он. При этом Боррель подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт завершился таким образом.

    Ранее офицер ВСУ сказал, когда «Киеву наступит крышка» с помощью Запада и без нее.

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    3 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    В Швейцарии назвали Россию победителем в украинском конфликте

    NZZ: Украинцы деморализованы, а Запад слишком слаб для противостояния России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия одержала верх в конфликте на Украине, украинские солдаты деморализованы, а Запад слишком слаб, говорится в материале главного редактора швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung (NZZ) Эрика Гуйера.

    По его словам, ВС России исправляли свои недостатки, и она сумели использовать свои сильные стороны, чтобы уничтожить две трети производства энергоносителей в Украине. Гуйер добавил, что настоящее время производит для конфликта на Украине больше оружия, чем ей нужно, а российские войска доминируют на поле боя, в то время, как украинцы, отступают обессиленные и деморализованные, передает РИА «Новости».

    Гуйер заявил также, что слабая воля европейцев к сопротивлению или поляризация американской внутренней политики показали слабость Запада. По его мнению, если конфликт будет заморожен с линией соприкосновения по Днепру, Автор указывает также, что Москва определит судьбу Европы в третий раз после 1815 и 1945 годов. Гуйер также называет Россию «агрессором», но подчеркивает, что «история с победителями».

    Ранее генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине будет очень дорого стоить НАТО.

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    3 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    ВСУ в зоне действия группировки «Центр» потеряли танк Abrams

    ВСУ за сутки в зоне действия группировки «Центр» потеряли до 360 человек и танк Abrams

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в зоне ответственности группировки ВС России «Центр» за сутки потеряли до 360 человек и американский танк Abrams, сообщило российское Минобороны.

    Группировка улучшила тактическое положение и поразила формирования 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Майорска, Новгородского, Семеновки и Розовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отражены 10 контратак украинских штурмовиков 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад у Керамика, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово в ДНР. Украинская армия потеряла до 360 человек, танк Abrams, две БМП, две боевые бронированные машины, американскую САУ М109 Paladin, чешскую самоходную пушку DANA М2, гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки и Двуречной в Харьковской области. Отражены три атаки украинских штурмовиков 63-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад и 1-й бригады нацгвардии у Берестового (Харьковская область), Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 355 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены: польская САУ Krab, американские гаубица М777 и гаубица М198, САУ «Акация», гаубица Д-30, два американских орудия М119, британская гаубица L-119, машина БМ-21 РСЗО «Град».

    «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии у Спорного, Константиновки и Красногоровки в ДНР. ВСУ потеряли до 340 человек, танк, американский БТР М113, гаубицу Д-20, орудие Д-30, гаубицу L-119, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи поразила формирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Пречистовки в ДНР. У Урожайного в ДНР отражены три контратаки украинских штурмовиков 106-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 135 человек, два автомобиля, гаубицу М777.

    Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Михайловки и Ивановки в Херсонской области. ВСУ потеряли до 30 человек, САУ М109 Paladin и гаубицу М777.

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    3 мая 2024, 19:22 • Новости дня
    Зеленский признал расширение наступления ВС России

    Зеленский заявил о новом этапе боевых действий и признал расширение наступления ВС России

    Зеленский признал расширение наступления ВС России
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинской армии нужно быть готовой к новому этапу боевых действий, ВС России готовят расширение наступления, заявил украинский президент Владимир Зеленский в пятницу на встрече с пограничниками в городе Хмельницком.

    ВСУ сейчас находятся перед «новым этапом войны», сказал Зеленский, передает ТАСС. Он добавил, что Россия «готовится к попытке расширить наступательные действия».

    Ранее в пятницу глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи военнослужащих в сутки.

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    3 мая 2024, 23:57 • Новости дня
    Захарова назвала слова Борреля о конфликте на Украине «формулой мира»

    Захарова назвала «формулой мира» заявление Борреля о последствиях прекращения поставок западного оружия на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что без поставок Западом оружия конфликт на Украине завершится «за две недели».

    Захарова в Telegram назвала слова Борреля «грандиозным признанием». Как отметила Захарова, «вот вам и вся «формула мира» – конфликт на Украине может остановить «прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму».

    Напомним, Боррель заявил, что без западных поставок вооружения Украина капитулирует в течение двух недель. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт завершился таким образом.

    Коментарии (0)
    4 мая 2024, 07:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что ночью киевский режим пытался устроить террористическую атаку, используя американские ракеты.

    Напомним, официально передача ATACMS должна была произойти только в рамках недавно принятого пакета помощи Украине, но американские СМИ сообщают, что США тайно передали Киеву эти ракеты еще в марте.


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    4 мая 2024, 07:44 • Новости дня
    Telegraph узнала о «подробном плане» Трампа по завершению конфликта на Украине

    Telegraph со ссылкой на источник заявила о разработке Трампом «подробного плана» урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп якобы разработал подробный план по мирному урегулированию украинского конфликта, но «не будет раскрывать его до выборов», сообщил источник.

    По словам источника Telegraph, Трамп не намерен излагать план в СМИ, поскольку в этом случае теряется «весь рычаг воздействия». В рамках предвыборной кампании он, по словам источника, собирается ограничиться утверждениями о намерении завершить конфликт, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп рассказал, о чем заявил бы президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на переговорах для прекращения украинского конфликта. Он уверен, что способен прекратить конфликт за день.


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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Встреча военных России и США в Нигере

      В Нигере произошел исторический казус: российских военных разместили на базе 101, несмотря на то, что эту базу американцы строили для себя, до сих пор там находятся и были категорически против соседства с русскими. Что происходит в Нигере?

    • Макрон опять угрожает России

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнит свою угрозу об отправке войск на Украину, но при соблюдении двух условий. Во-первых, Украина должна попросить. Во-вторых, Россия должна прорвать фронт. Как относиться к таким угрозам?

    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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