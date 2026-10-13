Поддубный: Россия парализовала черноморское судоходство Украины

Военкор Поддубный заявил о параличе черноморского судоходства Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Серьезные удары по военной логистике, конечно, влияют в первую очередь на военную экономику. Парализовано украинское черноморское судоходство. Это на самом деле важнейшее достижение, которого удалось добиться нашей военной промышленности и Министерству обороны. Понятно, что сделано это при помощи беспилотных технологий», – сказал Поддубный «Вестям».

По его словам, это была непростая задача из-за проблем с каналами связи. Военкор отметил, что западные страны испытывают серьезные трудности с безэкипажными катерами, несмотря на наличие низкоорбитальной спутниковой группировки, обеспечивающей связь в море.

Кроме того, Поддубный выразил сомнение в том, что киевские власти смогут пережить зиму. Он подчеркнул, что системное поражение объектов логистики, энергетики и военной инфраструктуры лишает Украину базы для ведения боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море.

Ранее президент Владимир Путин объяснил удары по портам Украины.

Также российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск.