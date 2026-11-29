В Раде заявили о необходимости дополнительной мобилизации на Украине

Тсн: Депутат Рады Горбенко сообщил о потребности Украины в новой мобилизации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украине необходимо провести дополнительную мобилизацию для продолжения боевых действий в 2027 году. «Есть необходимость в дополнительной мобилизации. Правительство сказало, что надо верифицировать всех», – пояснил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко украинскому агентству ТСН, передает ТАСС.

Ранее украинское правительство поручило верифицировать данные мужчин в возрасте от 17 до 60 лет в едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов. По словам адвоката Дарьи Тарасенко, это решение позволит выявить нарушителей правил учета и найти потерянные сведения о гражданах.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Из-за острой нехватки личного состава в рядах ВСУ сотрудники военкоматов применяют силу к мирным жителям во время регулярных рейдов, в то время как мужчины пытаются покинуть страну или откупиться от службы. В апреле 2024 года призывной возраст в стране снизили с 27 до 25 лет. Несмотря на официальные опровержения, в государстве периодически поднимается вопрос о призыве женщин и дальнейшем снижении возраста мобилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг кабинет министров Украины обязал провести масштабную сверку военно-учетных данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет.

Ранее депутат Верховной рады Александр Федиенко сообщил о наличии на Украине около 2 млн избегающих призыва человек.

Также украинские военкоматы начали забирать граждан с действующей отсрочкой от мобилизации.