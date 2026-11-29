На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Над Смоленской областью сбили 44 беспилотника
Анохин: Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника над Смоленской областью
В ночь на воскресенье средства противовоздушной обороны уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата над Смоленской областью, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Прошедшей ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на регион. Силами Министерства обороны России сбито 44 БПЛА», – сообщил Анохин в «Максе».
Он отметил, что пострадавших среди населения нет, объекты инфраструктуры не повреждены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Анохин сообщил об уничтожении 54 украинских беспилотников над регионом.
Также в области в результате массированной атаки БПЛА повредили объекты энергетики и промышленности.
Кроме того, российские системы ПВО сбили 42 украинских дрона над Смоленской областью.