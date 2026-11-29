На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
В России приняли первый ГОСТ на доставку медицинских грузов БПЛА
В России утвердили первый ГОСТ для доставки лекарств беспилотниками
Национальный стандарт, определяющий правила доставки лекарств и биологических материалов с помощью беспилотных летательных аппаратов, начнет действовать в России с 30 ноября.
Росстандарт подготовил первый национальный стандарт, который регламентирует использование беспилотных авиационных систем для перевозки медицинских грузов, передает РИА «Новости».
В документе прописаны общие требования и практические рекомендации по выполнению авиационных работ с применением специализированного оборудования. Уточняется, что дроны смогут доставлять лекарственные и иммунобиологические препараты, биологические материалы, диагностические средства, реагенты и медицинские изделия.
Особое внимание в стандарте уделено поддержанию необходимого температурного режима на протяжении всего пути. Кроме того, документ устанавливает строгие правила дезинфекции грузовых отсеков и контроля за состоянием термоконтейнеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Алтухов сообщил о вступлении в силу нового стандарта на мед.
Ранее в России начали создавать новые стандарты для роботов-доставщиков.
Также Росстандарт заявил о планах утвердить правила безопасности и классификации для легального использования роверов.