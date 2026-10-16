«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.4 комментария
Онищенко призвал россиян не опасаться оспы обезьян
Академик РАН Онищенко призвал россиян не опасаться оспы обезьян
Россиянам не стоит опасаться оспы обезьян, так как для заражения необходим очень тесный контакт с носителем вируса, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.
«Не надо опасаться, россиянам надо быть бдительными. То, что их госпитализировали, это нормально, называется обсервацией. То есть это абсолютно здоровые люди, которые были в контакте первичном, контакт первого уровня», – передает слова академика РИА «Новости».
По словам Геннадия Онищенко, для передачи вируса необходим очень плотный контакт, например, через дыхание, кашель, общую одежду, пот, кровь или другие биологические жидкости.
Ранее в министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что пятеро контактировавших с предполагаемым носителем инфекции были госпитализированы. Отмечается, что их состояние удовлетворительное, а клинические проявления заболевания отсутствуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на оспу обезьян.
В четверг в Подмосковье начали расследование из-за возможного случая оспы обезьян.
В регионе госпитализировали пятерых человек с подозрением на инфекцию.