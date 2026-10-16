Академик РАН Онищенко призвал россиян не опасаться оспы обезьян

Tекст: Мария Иванова

«Не надо опасаться, россиянам надо быть бдительными. То, что их госпитализировали, это нормально, называется обсервацией. То есть это абсолютно здоровые люди, которые были в контакте первичном, контакт первого уровня», – передает слова академика РИА «Новости».

По словам Геннадия Онищенко, для передачи вируса необходим очень плотный контакт, например, через дыхание, кашель, общую одежду, пот, кровь или другие биологические жидкости.

Ранее в министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что пятеро контактировавших с предполагаемым носителем инфекции были госпитализированы. Отмечается, что их состояние удовлетворительное, а клинические проявления заболевания отсутствуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на оспу обезьян.

В четверг в Подмосковье начали расследование из-за возможного случая оспы обезьян.

В регионе госпитализировали пятерых человек с подозрением на инфекцию.