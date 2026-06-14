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Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья
Доктор Смирнова назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья
Выбор морепродуктов напрямую зависит от целей человека, однако диетологи рекомендуют отдавать предпочтение доступным жирным сортам из-за высокого содержания важных витаминов и микроэлементов, сообщила врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
«Какая рыба лучше, речная или морская, – этот спор не утихает. Короткий ответ врачей: морская жирная рыба. Но с важными нюансами. Если вам нужен чистый белок и максимальная диетичность (для похудения или сушки), выбирайте треску, минтай, судака. Это «речные» (или белые морские) рыбы с минимумом жира», – рассказала она РИА «Новости».
Для поддержания здоровья сосудов и сердца необходимы омега-3 и витамин D. Рекордсменом по их содержанию считается дикий лосось, а также семга, форель и горбуша. При этом фермерских особей лучше избегать из-за возможного присутствия антибиотиков и красителей.
Самыми недооцененными видами Смирнова назвала скумбрию и сельдь. Они сочетают доступность, богатство полезными веществами и практически не накапливают ртуть. Бюджетным суперфудом также считаются сардины в собственном соку, кости которых дают дополнительный кальций.
Речные карп и карась выступают лишь источником белка. Медики рекомендуют употреблять жирную морскую рыбу два или три раза в неделю порциями по 150-200 грамм. А готовить рыбу лучше на пару, тушить или запекать в фольге.