Доклад: Мировые запасы урана могут закончиться к 2080 году без увеличения добычи и разведки

Tекст: Мария Иванова

Существующие мировые запасы урана могут закончиться к 2080 году, если не будут приняты срочные меры по их наращиванию, сообщает ТАСС, ссылаясь на совместный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Агентства по ядерной энергии ОЭСР. В документе отмечается, что развитие атомной энергетики ускоряет этот процесс.

Россия занимает шестое место по запасам урана в мире. Лидером является Казахстан, за ним следуют Канада, Намибия, Австралия и Узбекистан. По состоянию на начало 2023 года мировые разведанные и извлекаемые запасы составляли около 8 млн тонн, однако потенциал для обнаружения новых залежей остается значительным.

В России открыто более 100 месторождений урана. Крупнейшие из них находятся в Стрельцовском рудном поле в Забайкальском крае, Витимском урановорудном районе в Бурятии, Эльконском урановорудном районе в Якутии и Зауральском урановорудном районе в Курганской области.

Уран, используемый в атомной энергетике, позволяет получить значительное количество электроэнергии из небольшого объема. Изотоп U-235 является основным для энергетики, и его концентрация искусственно повышается для создания обогащенного урана.

Ранее газета Politico писала, что российский контроль над месторождениями титана и урана на Украине угрожает странам Запада, оказывающим Киеву поддержку.

Как отмечала в конце прошло года газета ВЗГЛЯД, обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции.