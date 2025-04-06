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Politico назвало катастрофой для Запада контроль России над ресурсами Украины
Politico: контроль России над украинскими ресурсами стал бы катастрофой для Запада
Российский контроль над месторождениями титана и урана на Украине угрожает странам Запада, оказывающим Киеву поддержку, сообщило Politico.
Как передает Politico, получение Россией доступа к запасам титана и урана на Украине стало бы настоящей катастрофой для западных стран, оказывающих военную и финансовую помощь Киеву. Об этом сообщило издание, ссылаясь на источники, знакомые с украинско-американскими переговорами о совместной добыче полезных ископаемых.
Высокопоставленный чиновник, общавшийся с изданием, отметил, что Украинская земля богата ресурсами, из которых наибольшую ценность представляют именно титан и уран. «Если Россия завладеет этими ресурсами, это станет катастрофой для союзников Киева», – процитировало издание его слова.
Кроме того, Politico указало, что сделка между Киевом и Вашингтоном по совместной добыче ресурсов может потребовать от США значительных инвестиций, исчисляемых миллиардами долларов, а разработка новых месторождений может затянуться на десятилетия.
Интересно, что, как утверждает газета, предложение Киева относительно сделки с американской стороной стало «трюком», направленным на то, чтобы убедить президента Дональда Трампа в необходимости продолжать поддержку Украины.
Politico также сообщает, что Киев был удивлен, когда министр финансов США Скотт Бессент предложил передать половину редкоземельных металлов Украины американским компаниям в феврале этого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ Киева подписывать проект сделки с США по украинским ресурсам может привести к ухудшению отношений между странами, писал The Wall Street Journal.
В Карагандинской области Казахстана обнаружено месторождение редкоземельных металлов с запасами в 1 млн тонн, среди которых церий, лантан, неодим и иттрий, а общие прогнозные ресурсы оцениваются в более 20 млн тонн.