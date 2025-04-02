Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».3 комментария
WSJ: Украина рискует вызвать гнев США отказом от сделки по ресурсам
WSJ: Отказ Киева от сделки с США по ресурсам вызовет недовольство Вашингтона
Отказ Киева подписывать проект сделки с США по украинским ресурсам может привести к ухудшению отношений между странами, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Возможный отказ Украины от подписания нового проекта соглашения с Вашингтоном о добыче украинских полезных ископаемых может вызвать волну недовольства со стороны США, пишет The Wall Street Journal.
Проект сделки предусматривает, что США получат контроль над половиной запасов нефти и газа Украины, всеми металлами и большей частью инфраструктуры, включая железные дороги, порты и заводы. Документ обязывает Киев компенсировать помощь объемом свыше 120 млрд долларов, пока США получают все отчисления от доходов. Лишь после выплаты 100 млрд долларов с надбавкой в 4% Украина начнет получать 50% отчислений.
Эти условия сделки значительно жестче предыдущих. Ранее проект провалился из-за скандала на встрече Владимира Зеленского с руководством США в Белом доме, что привело к ухудшению отношений между странами. Первоначально инициатива сделки исходила от Киева, который надеялся привлечь внимание президента США Дональда Трампа к украинским богатствам, чтобы обеспечить продолжение поставок оружия.
Ранее президент США потребовал репарационных выплат и выдвинул претензии на ресурсы Украины, фактически «приставив пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского.
Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность соблюдения европейского законодательства в возможной сделке между США и Украиной.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о желании Киева доработать сделку по недрам.
Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.