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ФБР начало расследовать взлом криптобиржи Binance на 6,3 млрд долларов
Reuters: ФБР начало расследовать взлом криптобиржи Binance на 6,3 млрд долларов
Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки на криптовалютную биржу Binance, в результате которой злоумышленники вывели около 6,3 млрд долларов.
Американские спецслужбы взаимодействуют с государственными и частными партнерами для оценки масштабов инцидента на криптовалютной бирже Binance, пишет Reuters.
«Бюро осведомлено об инциденте и взаимодействует с соответствующими партнерами из государственного и частного секторов, чтобы понять масштабы произошедшего, оценить возможные последствия и скоординировать соответствующие следственные действия», – заявили в ФБР.
Осведомленный источник агентства рассказал, что Binance сотрудничает с правоохранительными органами разных стран, включая ФБР и Секретную службу США. Последняя не ответила на запрос журналистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во взломе криптовалютной биржи обвинили северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor.
Площадка пообещала возместить все потери пользователей за счет собственных ресурсов.
Ущерб от хакерской атаки оценили примерно в 6,3 млрд долларов.