Reuters: ФБР начало расследовать взлом криптобиржи Binance на 6,3 млрд долларов

Tекст: Денис Тельманов

Американские спецслужбы взаимодействуют с государственными и частными партнерами для оценки масштабов инцидента на криптовалютной бирже Binance, пишет Reuters.

«Бюро осведомлено об инциденте и взаимодействует с соответствующими партнерами из государственного и частного секторов, чтобы понять масштабы произошедшего, оценить возможные последствия и скоординировать соответствующие следственные действия», – заявили в ФБР.

Осведомленный источник агентства рассказал, что Binance сотрудничает с правоохранительными органами разных стран, включая ФБР и Секретную службу США. Последняя не ответила на запрос журналистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во взломе криптовалютной биржи обвинили северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor.

Площадка пообещала возместить все потери пользователей за счет собственных ресурсов.

Ущерб от хакерской атаки оценили примерно в 6,3 млрд долларов.