Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
В Киеве временно закрыли движение по Южному мосту
Движение автомобилей по Южному мосту с правого берега Киева на левый временно закрыто, сообщили украинские СМИ.
Движение по Южному мосту с правого берега Киева на левый временно закрыто. В результате перекрытия движения образовались огромные заторы, передают «Вести».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве.
Во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений моста через Днепр и инфраструктуры метрополитена.
Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве в результате нового удара.