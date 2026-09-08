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    Илья Ухов Илья Ухов Как русский язык объединил и сохранил народы

    Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

    Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что все написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Одиночество – это катастрофа

    Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.

    46 комментариев
    8 сентября 2026, 17:21 • Новости дня

    Каллас призвала усилить давление на Россию

    Каллас призвала усилить давление на Россию для окончания украинского конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас призвала усилить санкционное давление на Россию для скорейшего окончания украинского конфликта.

    Каллас потребовала усилить давление на Россию ради окончания конфликта на Украине, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства ЕС, передает РИА «Новости». «Увеличение поддержки Украины и усиление давления на Москву – это самый быстрый способ положить конец этой войне», – сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичюсом.

    По словам дипломата, Евросоюз выделил Киеву первые 8,47 млрд евро в рамках программы кредитования. Она также отметила, что ЕС одобрил выделение еще 6,1 млрд евро, в том числе на системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Кая Каллас также призвала ужесточить санкционное давление на Россию осенью.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза потребовала настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. До этого Каллас предложила задействовать влияние на продолжающие экономическое сотрудничество с российской стороной государства.

    7 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников в Мариуполе загорелся и получил серьезные повреждения гипермаркет.

    Крупный торговый объект пострадал в результате ночного налета украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Удар спровоцировал сильный пожар, который привел к частичному обрушению стен здания.

    Внутри гипермаркета огонь уничтожил строительные материалы, бытовую технику и другие товары. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки ударных дронов самолетного типа. Среди найденных фрагментов оказались части двигателей, элементы конструкции и крылья с надписями на украинском языке.

    В конце августа украинский дрон атаковал магазин бытовой техники в Мелитополе.

    В середине прошлого месяца ночной налет беспилотников ВСУ полностью уничтожил гипермаркет «Галактика» в Енакиеве.

    На месте разрушенного торгового комплекса следователи обнаружили фрагменты ударных аппаратов зарубежной сборки.

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    7 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Минобороны: Дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотники «Герань-4 сикер» нанесли удары по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки были поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами.

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры успешной работы расчетов беспилотников. «Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», – подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что некоторые автоцистерны использовались для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов.

    Накануне российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в этом же регионе.

    В июле дроны атаковали стоянку грузовой техники украинской армии в Днепропетровской области.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    7 сентября 2026, 21:26 • Новости дня
    Глава «АвтоВАЗа» назвал главную задачу концерна на ближайшие годы

    Соколов: «АвтоВАЗ» планирует сохранить долю бренда Lada на российском рынке

    Глава «АвтоВАЗа» назвал главную задачу концерна на ближайшие годы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главная задача «АвтоВАЗа» на ближайшие годы заключается в удержании доли автомобилей Lada на российском рынке на уровне 25%, сообщил президент концерна Максим Соколов.

    Соколов подчеркнул, что такой показатель является доминирующим положением по классификации Федеральной антимонопольной службы, передает РИА «Новости». «Если в прошлом десятилетии в среднем эта доля составляла 15-20%, то сейчас мы уже уверенно держим планку четверти рынка», – заявил руководитель автоконцерна.

    Он добавил, что глобальная стратегия предприятия направлена на сохранение популярности бренда, улучшение качества продукции и разработку новых моделей.

    Соколов также обратил внимание на серьезные изменения отечественного авторынка после смены собственников компании. По его словам, ушедшие европейские, японские, корейские и американские марки заменили китайские производители. Несмотря на это, за последние четыре года доля «АвтоВАЗа» даже немного выросла.

    В январе глава концерна Максим Соколов сообщил о планах произвести 400 тыс. автомобилей в 2026 году.

    По итогам марта доля бренда Lada на российском рынке превысила уровень в 25%.

    Летом руководитель предприятия анонсировал старт продаж новейшего кроссовера Lada Azimut.

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    8 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт Кнутов: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия возобновила удары по Киеву и области после окончания трехдневного моратория. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, украинская ПВО не справилась с массированной атакой, а поставленные перед ВС России цели были достигнуты: из строя выведены элементы ключевых промышленных предприятий и логистические центры.

    «Россия объявила так называемое «столичное перемирие», чтобы продемонстрировать стремление к мирному урегулированию. Противник же в это время наверняка пытался вывезти уцелевшее оборудование с еще не уничтоженных заводов и предприятий. Однако серьезную передышку ВСУ, конечно, не получили», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Чтобы оппоненты не могли ощутимо усилиться, сразу по окончании моратория ВС России продолжили смертоносные для украинского военно-промышленного комплекса удары по Киеву и области, считает спикер. «Операция снова была комбинированной: в сторону Киева летела баллистика, крылатые ракеты и дроны. Работали гиперзвуковые «Цирконы», «Ониксы» и, по некоторым данным, «Кинжалы», – рассказал собеседник.

    Он отметил, что противник для отражения атаки был вынужден применить истребители F-16 и Mirage. Однако украинская ПВО уже традиционно не справилась с натиском, поэтому все поставленные Минобороны цели были поражены, подчеркнул аналитик.

    «На сегодняшний день основной целью является выведение из строя ключевых промышленных объектов и логистических центров противоборствующей стороны. Среди них, в частности, предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет», которые создавали риски для трассы «Новороссия», – напомнил Кнутов.

    По его оценкам, удар по «Элемент ЮА» заметно сократит производство подобного рода беспилотников на вооружении ВСУ. Говоря о поражении ракетного агрегатно-детального завода (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), собеседник подчеркнул: ВС РФ продолжают работу по предприятиям, связанным со сборкой, изготовлением и хранением беспилотников.

    «Производство рассредоточено по множеству объектов – это повышает его живучесть: вывести все площадки из строя одновременно крайне сложно. Поэтому нам приходится продолжительное время наносить удары по различным цехам заводов», – пояснил спикер. Также удар нанесен по заводу железобетонных конструкций №1 в Киеве, где, по данным Минобороны, делают боевые части для «Фламинго» и дальних дронов FP-2. «Это уже четвертое предприятие компании «Файер Поинт», по которому мы работаем в последнее время», – заметил эксперт.

    «Если говорить о пораженных целях в области, то это промышленное предприятие «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви. Там была зафиксирована серьезная детонация, что указывает на точность попадания», – отметил спикер. Отдельно Кнутов указал на удар по «Р-Пласт», крупнейшему логистическому центру компании «Умные боеприпасы». «Речь идет о вооружениях, которые используют элементы искусственного интеллекта, а именно – машинное зрение», – уточнил он.

    Атаку на авиабазу ВСУ «Васильков» аналитик объясняет возможным поступлением данных о сосредоточении украинской авиации. «Парк истребителей у противника небольшой. Самолеты применяются преимущественно как элемент ПВО. При ударах по такой цели, как правило, используются ракеты «Искандер» – у них очень маленькое подлетное время, и украинская сторона чаще всего не успевает среагировать», – детализировал аналитик.

    Говоря о поражении центра радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке, собеседник указал: так военные пытались лишить противника возможности обнаруживать и анализировать сигналы от радаров систем ПВО, контрбатарейных РЛС и авиации России.

    «Таким образом, номенклатура целей достаточно широкая: это и склады, и промышленные предприятия, и объекты разведки, и танкеры с ГСМ, и сухогрузы. Удар наносится по наиболее болезненным точкам украинской стороны и чувствительным объектам, которые противник использует для доставки оружия, снабжения своей армии. Эффективные операции ВС РФ снижают возможности ВСУ», – заключил Кнутов.

    В ночь на вторник российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, ударных беспилотных летательных аппаратов.

    В результате в Киеве поражен ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), выпускавший комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности. По данным военного министерства, такие дроны использовались для ударов по гражданским объектам на территории России.

    Кроме того, среди целей атаки на столицу Украины оказались завод железобетонных конструкций №1, на территории которого производились боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и БПЛА большой дальности FP-2 компании «Файер Поинт», и промышленное предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет».

    Также в Киеве поражены торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором собирали и хранили разведывательные беспилотники «Шарк» и ударные БПЛА средней дальности, и цех по сборке дронов большой и средней дальности.

    В Киевской области, по данным Минобороны, ВС России ударили по предприятию «Боевые птицы Украины» в городе Белая Церковь, где производили и испытывали беспилотники различного назначения. На данном предприятии компанией «Варберд Юкрейн» осуществлялась разработка и тестирование БПЛА «Ти-Ар-Икс» с дальностью поражения целей 450 км.

    Кроме того, целью удара стали логистические центры «Химтрансагро» в населенном пункте Шкаровка и «Р-Пласт» в городе Белая Церковь. Как уточнили в военном ведомстве, последний являлся крупнейшим логистическим объектом компании «Умные боеприпасы». Также в Киевской области поражены авиабаза ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в районе Мархалевки.

    Помимо этого, Минобороны сообщило о поражении в Одессе цеха сборки и склада беспилотников, в порту Черноморска – танкера, доставлявшего ГСМ для ВСУ. В Одесской области российские военные ударили по электроподстанции «Днестровская», обеспечивающей работу украинских портов.

    Напомним, в полночь 8 сентября истек срок трехдневного моратория на удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации. Президент Владимир Путин объявлял об этой мере 5 сентября. Украинская сторона в ответ приняла аналогичный шаг в отношении ударов по Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Москва предупреждала Киев о последствиях терактов. «Мы предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины», – сказал он. Министр констатировал, что именно это и происходит.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что боевые действия в зоне СВО продвигаются очень успешно для России. «Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных», – подчеркнул представитель Кремля.

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    7 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Суд вынес приговор поставщикам бракованных бронежилетов для военных

    Суд приговорил руководителей ГК «Пикет» к колонии за бракованные бронежилеты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мещанский суд Москвы признал двух бывших руководителей группы компаний «Пикет» виновными в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа.

    «Назначить Антоновой Виктории наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 1 млн рублей», – приводит ТАСС решение инстанции.

    Бывший глава службы безопасности Михаил Кальченко осужден на семь лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. Инстанция также постановила солидарно взыскать с осужденных и генерального директора Андрея Есипова почти 2,4 млрд рублей для возмещения ущерба Министерству обороны.

    В рамках обеспечительных мер сохранен арест на имущество фигурантов дела. Речь идет о земельных участках, автомобиле BMW Кальченко и дизайнерских сумках Chanel, принадлежащих бывшему финансовому директору Антоновой. Ранее руководитель предприятия Есипов получил девять лет колонии.

    До начала специальной военной операции организация занималась строительством и пошивом одежды. Позже компания заключила контракт на поставку 20 тыс. кевларовых касок и аналогичного количества бронежилетов. Выяснилось, что переданная экипировка не обеспечивала заявленную противоосколочную защиту.

    В апреле этого года Мосгорсуд утвердил приговор гендиректору компании Андрею Есипову.

    Следователи обвинили руководство предприятия в поставках бронежилетов без защиты от осколков.

    Для возмещения ущерба суд арестовал имущество и банковские счета фигурантов дела.

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    8 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию

    Лавров: В случае нападения Европы на Россию война будет короткой

    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил намерения Москвы атаковать европейские государства, пообещав стремительный ответ в случае проявления агрессии со стороны Запада.

    Российская сторона не планирует вступать в вооруженный конфликт со странами Европы, подчеркнул Лавров, передает ТАСС. При этом западные элиты постоянно заявляют о готовности к боевым действиям против Москвы к 2030 году, указал он.

    «Что касается европейской наглости, они так «петушатся», что создают впечатление, будто как они решат, так и будет», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил слова президента России Владимира Путина о миролюбивой позиции государства. По словам главы МИД, если европейцы все же решатся на агрессию, конфликт приобретет принципиально иной характер и завершится очень быстро.

    Ранее Лавров предупредил о риске применения нетрадиционных видов вооружения при нападении объединенной Европы на Россию. В случае военной агрессии со стороны европейских стран Москва применит все доступные средства для полноценного жесткого ответа.

    До этого министр иностранных дел исключил наличие у российского руководства планов вооруженного столкновения с европейскими государствами.

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    8 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ ударили по действующей школе в Запорожской области

    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области
    @ Евгений Балицкий/Max

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали здание и прилегающую территорию действующей Орлянской средней школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В момент происшествия внутри и вблизи образовательного учреждения людей не было, сообщил губернатор в своем канале в Max. «Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию и территории действующей Орлянской средней школы Васильевского муниципального округа. Благо пострадавших нет», – написал он.

    Глава области добавил, что сейчас на месте удара работают оперативные службы. Специалисты оценивают последствия атаки и обеспечивают безопасность территории.

    В начале июня украинский беспилотник повредил кровлю начальной школы в Васильевке.

    В конце мая из-за артиллерийского огня со стороны ВСУ в городе пострадали здание местного образовательного учреждения и школьный автобус.

    Несколькими днями ранее украинские военные обстреляли среднюю школу № 3 в этом же муниципальном округе.

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    8 сентября 2026, 16:33 • Новости дня
    Посол России назвал высылку дипломатов из Венгрии беспрецедентной эскалацией

    Станиславов: Высылка Венгрией дипломатов России стала беспрецедентной эскалацией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России в Будапеште Евгений Станиславов охарактеризовал решение венгерского внешнеполитического ведомства о высылке российских дипломатов как необоснованную эскалацию.

    «Этот крайне недружественный шаг является беспрецедентной необоснованной эскалацией с венгерской стороны», – заявил дипломат. Его слова приводит РИА «Новости».

    Соответствующее заявление руководителя дипмиссии было опубликовано в официальном Telegram-канале посольства. В нем подчеркивается, что действия Министерства иностранных дел Венгрии не имеют под собой никаких оснований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о высылке 10 сотрудников российского посольства.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала жесткий ответ Будапешту на этот недружественный шаг. Ранее глава венгерского Минобороны Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальное ограничение дипломатических контактов с Москвой.

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    7 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    На Украине заблокировали YouTube-каналы Киркорова, Долиной и Валерии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти заблокировали более трех десятков YouTube-каналов, принадлежащих популярным российским артистам и музыкальным исполнителям, включая Филиппа Киркорова, Ларису Долину, Валерию и других.

    Под блокировку попал 31 канал на видеохостинге YouTube, передает РИА «Новости». Ограничения коснулись преимущественно ресурсов российских музыкантов и деятелей культуры.

    «YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал… Основная часть заблокированных каналов – это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры», – говорится в сообщении центра противодействия дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны.

    Среди заблокированных оказались каналы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой. Также недоступны страницы группы «Пелагея», Дениса Майданова, Юлии Чичериной, Анны Нетребко и Василия Герелло.

    В конце августа украинские власти ограничили доступ к трем YouTube-каналам российского мультсериала «Маша и Медведь».

    В середине того же месяца под аналогичную блокировку попал видеоблог актера Виталия Гогунского.

    В июне городской совет Кропивницкого запретил трансляцию русскоязычных песен в коммерческих заведениях.

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    7 сентября 2026, 21:09 • Новости дня
    ВС России ударили полуторатонными авиабомбами по мосту в Краматорске

    Минобороны: ВС России ударили полуторатонными авиабомбами по мосту в Краматорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская боевая авиация успешно атаковала стратегически важный путепровод на территории Краматорска с применением тяжелых боеприпасов, сообщило Минобороны.

    Летчики Воздушно-космических сил России нанесли удар по инфраструктуре в зоне проведения спецоперации, сообщается в канале Минобороны в Max. Целью атаки стал мост, расположенный в городе Краматорске.

    Для поражения объекта применялись фугасные авиационные бомбы весом полторы тонны.

    В июле ВКС России уничтожили насыпную переправу противника в Краматорском районе бомбами ФАБ-500.

    В августе российские войска поразили Черевковский мост в Славянске.

    В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску и Краматорску.

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    7 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Умер российский исследователь истории масонства Серков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве скоропостижно скончался известный российский исследователь масонства, архивист и историк Андрей Серков.

    Серков ушел из жизни в возрасте 62 лет, передает РИА «Новости». Он специализировался на изучении истории масонства, а также литературы и культуры. «Андрей Иванович был не очень здоровым человеком, но это случилось неожиданно сегодня ночью», – рассказал собеседник агентства из окружения ученого.

    Андрей Серков имел степень кандидата исторических наук. Он работал старшим научным сотрудником в Институте мировой литературы имени Горького Российской академии наук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года на 101-м году жизни скончался российский историк Рой Медведев.

    В июне в Москве открыли мемориальную доску в честь выдающегося историка Евгения Тарле.

    В конце того же месяца в Президентской академии прошло собрание Российского исторического общества.

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    7 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Крупнейший в истории России янтарный алмаз передали в Госфонд

    «Алроса» передала в Госфонд крупнейший в России янтарный алмаз

    Крупнейший в истории России янтарный алмаз передали в Госфонд
    @ alrosa.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейший в истории России ювелирный алмаз янтарного цвета весом 468,3 карата передан в Госфонд, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

    Николаев сообщил о передаче уникального кристалла в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС. «Алмаз уже передан Госфонду», – заявил руководитель региона.

    Компания «Алроса» добыла драгоценный камень фантазийного янтарного цвета в Якутии. Вес находки составил 468,3 карата, а размеры – 56х54х22 мм. Кристалл был найден в год 80-летия Великой Победы и получил имя в честь этого события.

    Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Главной темой мероприятия стало развитие Дальнего Востока на благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года компания «Алроса» добыла в Якутии крупнейший в истории России ювелирный алмаз.

    Позже предприятие оставило рекордный природный камень массой 468,3 карата в необработанном виде.

    В августе текущего года президент Владимир Путин оценил запасы этой компании в половину от всех общемировых алмазных резервов.

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    7 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    Медведев стал главой попечительского совета фонда «Сколково»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета фонда «Сколково» и назначил его руководителем зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

    Соответствующий указ уже размещен на портале правовой информации и вступил в силу 7 сентября, передает РИА «Новости». «Назначить председателем попечительского совета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Медведева Д. А.», – говорится в тексте документа.

    Полномочия членов совета рассчитаны на семь лет. В обновленный состав также вошли чиновники и руководители госкорпораций. Среди них – первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, мэр Москвы Сергей Собянин и помощник президента Андрей Фурсенко.

    Кроме того, участниками совета стали глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Минцифры Максут Шадаев, а также главы Роскосмоса Дмитрий Баканов, Росатома Алексей Лихачев, Ростеха Сергей Чемезов и президент РАН Геннадий Красников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена лидеров предвыборного списка партии.

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    7 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Пропавшие в Карачаево-Черкесии брат и сестры найдены живыми

    МВД: Пропавшие в Карачаево-Черкесии брат и сестры найдены живыми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники полиции успешно завершили поиски двух сестер и брата, пропавших в конце августа в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, сообщили в МВД республики.

    Полицейские обнаружили пропавших молодых людей в горно-лесистой местности на границе Предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии, сообщает ТАСС.

    «Найдены в горно-лесистой местности на границе Предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района КЧР. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодые люди доставлены в отдел полиции. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», – рассказал собеседник агентства.

    Айшат, Аминат и Рамазан Чомаевы 2002, 2003 и 2005 годов рождения покинули дом 26 августа. Ранее мобильные телефоны исчезнувших были обнаружены в лесу недалеко от их села. Полиция задействовала дроны и собак для поиска этих пропавших молодых людей.

    Ранее спасатели обнаружили живыми пропавшую в Красноярском крае семью туристов.

    В конце августа полицейские нашли исчезнувшую в Ангарске школьницу.

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    7 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский спецпосланник Стив Уиткофф отметил значительные успехи после визитов в Москву и Киев, касающиеся урегулирования украинского конфликта.

    Уиткофф подвел итоги своих визитов в столицы России и Украины, передает РИА «Новости». По его словам, стороны смогли продвинуться в обсуждении важнейших вопросов урегулирования текущего кризиса.

    «Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров», – написал Уиткофф в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе визита в Москву Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

    Американский представитель назвал состоявшийся в Киеве диалог с Владимиром Зеленским весьма содержательным.

    После этого делегация США завершила свой визит на Украину.

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