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В МИД заявили об ожидании реакции Запада на доклад о правах человека
Россия ожидает ответной реакции западных представителей после публикации второго совместного доклада с Белоруссией о ситуации с правами человека, сообщил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Документ был представлен 27 июня на конференции в Женеве в рамках Совета ООН по правам человека и 30 июня в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, передает РИА «Новости».
«Доклад только вышел. Думаю, сейчас они ознакомятся с докладом, и будут наверняка обращения», – отметил Лукьянцев. Он уточнил, что после публикации предыдущего доклада представители западных стран осуществляли неофициальные контакты с российской стороной, несмотря на формальный запрет на общение.
По словам Лукьянцева, представители ряда стран Евросоюза отмечали проблемы в области прав человека не только у других государств, но и внутри самого ЕС. Российский доклад, по его словам, используется и для внутренних обсуждений в Евросоюзе, поскольку подтверждает наличие системных проблем, в том числе с национальными меньшинствами.
Лукьянцев подчеркнул, что существенных изменений в ситуации с правами человека ожидать пока рано, поскольку для этого необходима политическая воля на системные решения. По его мнению, нынешние проблемы носят глубокий и системный характер.
Ранее посольство РФ в Вашингтоне предложило Госдепартаменту США вместо критики Москвы обратить внимание на ситуацию с правами человека в Соединенных Штатах и ознакомиться с соответствующим докладом российского внешнеполитического ведомства.