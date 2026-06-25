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Кравцов заявил об увеличении доли начальной военной подготовки в школах
Министр просвещения Кравцов сообщил о росте доли НВП в школах до 50%
С начала нового учебного года российские школьники будут уделять начальной военной подготовке половину времени на уроках «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Доля начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена с 1 сентября 2026 года с 20% до 50% учебного времени, передает ТАСС.
«Особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6–11-х классов введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку», – сказал министр.
Он уточнил, что программа включает изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов.
Кроме того, глава ведомства рассказал о появлении нового предмета «Духовно-нравственная культура России» со следующего учебного года. Для этой дисциплины уже отобраны 83 героя, включая участников спецоперации, о которых снимут документальные фильмы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения анонсировало введение нового предмета «Духовно-нравственная культура России» для пятиклассников.
Правительство России утвердило список средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР.
Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о создании школьной олимпиады по робототехнике с заданиями по беспилотникам.