Остатки репутации Макрона уничтожили жара и гидроцикл

Tекст: Валерия Вербинина

Август у французов традиционное время отпусков, политическая жизнь в это время заметно сбавляет обороты. Однако президент Эммануэль Макрон даже в такое «мертвое время» ухитрился устроить скандал, в который оказались вовлечены и обычные граждане, и политические силы.

Безмятежное лицо президента, развлекающегося катанием на гидроцикле, было опубликовано на обложке известного журнала Paris Match. Внутри номера – материал со множеством других фото по той же теме. В гидроциклах нет ничего плохого, однако Макрон выбрал крайне неудачный момент для пиара своей персоны подобным образом: страна изнывает от чудовищной жары и ее последствий.

«Когда Франция охвачена пожарами, когда часть французских граждан не смогла отправиться в отпуск, президент беззаботно катается на гидроцикле… Таков месседж, который нам пытаются внушить? Что ж, он весьма удался», – съязвил глава социалистов Оливье Фор, комментируя публикацию.

Сенатор-коммунист Пьер Узульяс высказался без иронии: «Я бы предпочел, чтобы он оказался в пожарной машине и помогал пожарным бороться с огнем. Именно там должно быть его место». Кроме того, он охарактеризовал сам факт публикации как «неприличный», но показывающий, насколько верхушка страны оторвана от реальности.

А глава экологистов Марин Тонделье заметила, что во время «апокалиптического лета» президент будто хвастается: «Вы видели мой гидроцикл? Видели, какой он быстрый?».

Комментарии обычных граждан под публикациями по теме были значительно более жесткими.

При этом не стоит считать, будто журнал Paris Match и статья в нем стали частью критики президента и его роскошного образа жизни. Наоборот: фотографии носят комплементарный характер, а репортеров обвиняют в «придворной журналистике». Макрон действительно хвастался.

Возможно, его соблазнило желание показаться покорителем волн только из-за того, что он в последний раз проводит отпуск в средиземноморском форте Брегансон. Но, как заметил неназванный источник в материале, президент до сих пор «говорит с людьми так, словно впереди у него еще три срока»

А пока он показушничает, врачи и статистические службы пытаются подсчитать жертвы сверхсмертности, причиной которой стала жара. Пока подведены только итоги первой ее волны – июньской, когда температура кое-где поднималась до 44 градусов: 5764 погибших, из которых почти треть – в столичном регионе.

Между тем жара не отступает. По-прежнему горят леса, пожарные рискуют жизнями, но в ряде мест огонь все же дошел до домов. В том же департаменте Вар, где Макрон в президентской резиденции катался на гидроцикле, сгорели тысячи гектаров леса (4500 га в первую волну жары и 1800 га во вторую), виноградники и около 70 домов. Как отметил свидетель,

«огонь распространялся с феноменальной скоростью, часто в таких случаях упоминают лошадь, которая мчится галопом, но это был очень быстрый галоп».

Другой спутник жары – засуха, она привела Пятую республику к необходимости экономить воду. В глубинке офицеры экологической полиции (так называемого Управления по биоразнообразию) бдительно следят, чтобы граждане не мыли машины и не поливали растения. Штрафы могут достигать 1500 евро, в отдельных случаях даже 7500.

Анонимная гражданка доверительно сообщила Franceinfo, что «некоторые» под покровом ночи «наполняют водой свои джакузи и бассейны». А в иные населенные пункты воду уже приходится доставлять в цистернах, так как все источники пересохли, и фермеры просто в ужасе от предстоящих потерь урожая и поголовья.

Ги Николь, житель деревушки Сен-Реми, мрачно отметил, что если так продолжится, «вода станет дороже, чем вино».

Однако президент Макрон всем своим видом демонстрирует, что не экономит воду, не дышит дымом – и лично ему никакой пожар не угрожает. Пусть хоть весь мир сгорит, а месье будет чай пить.

С опозданием сообразив, что пиар выходит боком, Макрон предпринял попытку дать задний ход. Неназванные источники из его окружения заявили СМИ, будто у фотографа в президентской резиденции не было разрешения на съемку, да и вообще, главу государства часто снимали без спроса все кому не лень. Одним словом, виновата пресса, а Макрон как всегда ни при чем.

Вряд ли этому, как и проникновению случайного фотографа в форт Брегансон, кто-нибудь поверит. Но попытки оправдать Макрона кажутся бессмысленными и по другой причине: он был признан самым ненавидимым президентом в истории Франции задолго до фотосессии. В экстремальной жаре сгорели лишь жалкие остатки репутации.